Українка розказала, що весілля в Чорногорії обійшлось їй дешевше, ніж в Україні (фото)

Олена поділилася детальним кошторисом свого весілля, яке вона разом із коханим організувала в Чорногорії. Користувачі Instagram зауважили, що таке масштабне святкування за кордоном обійшлося парі значно дешевше, ніж аналогічне свято коштувало б на батьківщині.

Найбільшою статтею бюджету стала оренда розкішної вілли, яку молодята зняли на чотири доби для всіх 18 гостей. У цю вартість також увійшли туристичний податок, доплата за проведення самого дня весілля та щоденні сніданки для кожного запрошеного з розрахунку дев'ять євро на людину в день. Про це дівчина, відома у соцмережах під ніком lena_nezlaya, розповіла в Instagram.

За святковий бенкет пара заплатила 4095 євро. Частування організували по меню, тому кожен гість мав змогу заздалегідь обрати для себе закуску, салат та основну страву. До цієї суми також увійшли легкі закуски та напої у велкам-зоні, окремий безлімітний бар, харчування для залученого персоналу, а також витрати на прибирання й мийку після свята. Додатково для гостей підготували приємні сувеніри — маленькі пляшечки з лімончелло у велкам-зоні, що коштувало ще 110 євро. Весільний торт замовляли окремо, він обійшовся у 180 євро, з яких 50 євро склала вартість доставки.

Оформлення та команда проєкту

Створення атмосфери та візуального стилю коштувало закоханим 4070 євро. Ці гроші пішли на шлюбну арку та зону навколо неї, оформлення велкам-зони, прикрашання головного столу, букет нареченої, особливе освітлення, текстиль в основній зоні, а також на оренду меблів, спеціального посуду та декоративних кульок для басейну. Ефектна вежа з шампанським коштувала 70 євро, а різні весільні дрібнички потягнули ще на 50 євро.

Українка розказала про ціни на весілля в Чорногорії

Значну частину бюджету пара інвестувала в команду, яка прилетіла на свято з Варшави. Послуги відеографів разом із їхніми транспортними витратами коштували 4000 євро, а фотограф обійшовся у 1650 євро. За роботу ведучого, включаючи його переліт і проживання, заплатили 1550 євро. Музичний супровід від діджея, який працював із власною апаратурою та світлом, коштував 1250 євро. Координацією всього процесу займався весільний організатор, чий гонорар розраховувався як 10% від загального бюджету без урахування вілли, або мінімальні 2000 євро.

Образи молодят та загальний підсумок

Наречена Олена змогла суттєво заощадити на сукні, вихопивши її на розпродажі до Чорної п'ятниці за 1000 євро, тоді як повний образ її чоловіка коштував усього 200 євро. Весільні обручки ручної роботи обійшлися закоханим у 1300 євро. Зачіска та макіяж від стиліста, враховуючи витрати на дорогу для всієї команди краси, коштували 420 євро.

Загальна вартість казкового весілля в Чорногорії склала 30 300 євро. Олена зазначає, що в цю підсумкову суму не входили лише закупівлі продуктів харчування та їжі на віллу для повсякденних потреб гостей протягом усіх днів відпочинку.

