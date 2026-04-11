Чоловік запросив колишню на весілля після зради: реакція мами здивувала всіх (фото)

Дівчина розповіла, що її колишній хлопець зрадив їй, але все одно запросили на своє весілля. Ба більше, його мама вибрала для дівчини приголомшливу сукню, яка б точно привернула увагу.

Жінка розповіла про ситуацію на Reddit, залишивши багатьох людей спантеличеними з кількох причин. Про це пише The Sun.

Чоловік запросив колишню на весілля

Вона каже: "Мій колишній зрадив мені деякий час тому зі своєю теперішньою нареченою. Його мама дуже мене полюбила, і вона надіслала мені цю сукню після того, як запросила мене на майбутнє весілля".

Потім вона показала фотографію червоної сукні, яка облягала фігуру та була з вирізом.

"Сукня, яку мама мого колишнього надіслала мені на його майбутнє весілля", — написала дівчина.

Зваживши всі варіанти, вона зізналася, що не дуже хоче бути на весіллі свого колишнього, який її зраджував.

Відео дня

Вона написала: "Я з повагою відхилила запрошення та сукню".

Та сама сукня Фото: The Sun

Реакція мережі

Багато людей зʼявилися в коментарях, щоб висловити свою думку щодо приголомшливої ​​"сукні-помсти".

Один написав: "Перш ніж відправити сукню назад, зробіть святкове фото в ній та надішліть їй на Різдво, щоб вона могла розмістити його на холодильнику, і всі могли побачити його під час свят".

Інший додав: "Її колишня свекруха справді в захваті від вибору цієї сукні, вона чудова і дуже добре пасує до її фігури".

Хоча багато хто підтримував її образ на весілля, інші погодилися, що, мабуть, краще, щоб вона не була там присутня.

