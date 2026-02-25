Українець відкрив збір на своє весілля – тепер з нього сміється весь інтернет

Молодий чоловік, зареєстрований у мережі як "Міша Грінюк", записав курйозне відеозвернення з проханням про фінансову допомогу в організації весілля. Він закликав глядачів "донатити", хто і скільки може.

Михайло запевняє, що його дівчина мріє про "шикарне" весілля, на яке у нього не вистачає власних ресурсів, тож він звернувся за допомогою до всіх небайдужих. Очевидно, його заклик був почутим, бо всього за кілька днів відео зібрало понад один мільйон переглядів. Детальніше про цю історію, — у матеріалі Фокусу.

"Всім привіт! Ми відкриваємо збір на наше шикарне весілля. Дівчина захотіла шикарне весілля, але на шикарне весілля треба шикарну суму. Тому, кому скільки не шкода, пишіть мені в дірект. Я вам дам дані для відправки", — каже чоловік у кадрі.

Користувачі мережі у коментарях почали віджартовуватися. Дехто відгукувався дещо токсично.

"Тільки дітей не роби на пʼяну голову…Ми не потягнемо";

"Хто ще зайшов комети почитати?";

"А так можна було?";

"Я дурний на роботу ходжу";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Всім привіт, у моєї дитини 15 айфон, але вона хоче 17,тому кому не шкода, киньте хто скільки може".

"Ти, напевно, брат Діани".

В іншому відео блогер додав, сміючись: "Я створений для любові, а не для роботи. Не для того мама квіточку ростила".

