Украинец открыл сбор на свою свадьбу — теперь над ним смеется весь интернет

Молодой человек, зарегистрированный в сети как "Миша Гринюк", записал курьезное видеообращение с просьбой о финансовой помощи в организации свадьбы. Он призвал зрителей "донатить", кто и сколько может.

Михаил уверяет, что его девушка мечтает о "шикарной" свадьбе, на которую у него не хватает собственных ресурсов, поэтому он обратился за помощью ко всем неравнодушным. Очевидно, его призыв был услышан, потому что всего за несколько дней видео собрало более одного миллиона просмотров. Больше об этой истории, — в материале Фокуса.

"Всем привет! Мы открываем сбор на нашу шикарную свадьбу. Девушка захотела шикарную свадьбу, но на шикарную свадьбу надо шикарную сумму. Поэтому, кому сколько не жалко, пишите мне в директ. Я вам дам данные для отправки", — говорит мужчина в кадре.

Пользователи сети в комментариях начали отшучиваться. Некоторые отзывались токсично.

Відео дня

"Только детей не делай на пьяную голову... Мы не потянем";

"Кто еще зашел кометы почитать?";

"А так можно было?";

"Я глупый на работу хожу";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Всем привет, у моего ребенка 15 айфон, но она хочет 17, поэтому кому не жалко, киньте кто сколько может".

"Ты, наверное, брат Дианы".

В другом видео блогер добавил, смеясь: "Я создан для любви, а не для работы. Не для того мама цветочек растила".

