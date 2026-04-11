Мужчина пригласил бывшую на свадьбу после измены: реакция мамы удивила всех (фото)

Девушка рассказала, что ее бывший парень изменил ей, но все равно пригласили на свою свадьбу. Более того, его мама выбрала для девушки потрясающее платье, которое бы точно привлекло внимание.

Женщина рассказала о ситуации на Reddit, оставив многих людей озадаченными по нескольким причинам. Об этом пишет The Sun.

Мужчина пригласил бывшую на свадьбу

Она говорит: "Мой бывший изменил мне некоторое время назад со своей нынешней невестой. Его мама очень меня полюбила, и она прислала мне это платье после того, как пригласила меня на будущую свадьбу".

Затем она показала фотографию красного платья, которое облегало фигуру и было с вырезом.

"Платье, которое мама моего бывшего прислала мне на его будущую свадьбу", — написала девушка.

Взвесив все варианты, она призналась, что не очень хочет быть на свадьбе своего бывшего, который ей изменял.

Она написала: "Я с уважением отклонила приглашение и платье".

То самое платье Фото: The Sun

Реакция сети

Многие люди появились в комментариях, чтобы высказать свое мнение о потрясающем "платье-мести".

Один написал: "Прежде чем отправить платье обратно, сделайте праздничное фото в нем и отправьте ей на Рождество, чтобы она могла разместить его на холодильнике, и все могли увидеть его во время праздников".

Другой добавил: "Ее бывшая свекровь действительно в восторге от выбора этого платья, оно великолепно и очень хорошо подходит к ее фигуре".

Хотя многие поддерживали ее образ на свадьбу, другие согласились, что, пожалуй, лучше, чтобы она не присутствовала там.

