Не столиця і не курорти: українка назвала "золоте місце" для роботи в країні ЄС

Українка, яка переїхала до Іспанії два роки тому, розповіла, що в північному регіоні "Країна Басків" зарплати значно вищі, ніж на популярному серед мігрантів східному узбережжі. За її словами, особливо добре там заробляють водії вантажівок.

Про це повідомила українська блогерка roksi.sk у своєму відео у Tik Tok.

Вона порівняла життя на півночі Іспанії зі східними регіонами, де проживає багато українців.

За словами жінки, однією з головних переваг Країни Басків є безпека. Вона розповіла, що там люди спокійно залишають речі без нагляду та не бояться гуляти ввечері. Водночас на сході країни, за її словами, ситуація зовсім інша — там частіше трапляються крадіжки.

Блогерка також заявила, що в Країні Басків складніше знайти роботу без знання іспанської мови, однак оплата праці там вища.

"Тут реально платять більше, особливо у транспорті. Так що, далекобійники, ви тут заробляєте найбільше", — сказала вона.

Окремо українка звернула увагу на клімат півночі Іспанії. Вона зазначила, що дощі там короткочасні, а завдяки їм у регіоні свіже повітря та немає сильної спеки, характерної для східного узбережжя влітку.

Ще однією перевагою Країни Басків вона назвала чистоту міст і високий рівень комунальних послуг. Водночас блогерка поскаржилася на відсутність українських продуктів і закладів, а також на високу вартість житла.

За її словами, ціни на квартири в регіоні стартують від 180 тисяч євро за невелику студію, а звичайне житло коштує щонайменше 250 тисяч євро. На сході Іспанії, за її словами, житло можна придбати приблизно від 100 тисяч євро.

