"Не думала, що скажу це": українка боїться повертатись до Києва з Іспанії
Дівчина Анна зізналася своїм підписникам, що більше не відчуває бажання повертатися до Києва після тривалого життя в Іспанії. Дівчина зазначила, що її цінності та пріоритети кардинально змінилися, а ритм української столиці тепер викликає у неї лише страх і дискомфорт.
Анна, відома під ніком в Instagram @annyogaa, розповіла, що сьогодні раптово впіймала себе на думці, наскільки їй страшно навіть уявляти повернення додому. За її словами, життя в Іспанії серед гір та моря приносить їй спокій, тоді як Київ зараз абсолютно не збігається з її внутрішнім баченням світу.
"Там дуже шалений ритм, постійна гонка — хто кращий, хто більше заробляє, хто в яких брендах ходить. Тут немає цієї культури постійного "досягаторства", тут зовсім інший вайб", — поділилася блогерка.
Вона також додала, що хоча й вважає себе активною особистістю, столиця України на неї тисне через постійне відчуття порівняння себе з іншими.
Анна пояснила, що в Іспанії її дозвілля складається з хайкінгу та поїздок на узбережжя, тоді як київське життя асоціюється у неї лише з нескінченними походами по кафе та витрачанням грошей.
Наприкінці свого звернення дівчина резюмувала, що хоча її думка з часом може змінитися, зараз вона вже не впевнена, де насправді її дім.
