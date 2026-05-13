"Не думала, что скажу это": украинка боится возвращаться в Киев из Испании
Девушка Анна призналась своим подписчикам, что больше не испытывает желания возвращаться в Киев после длительной жизни в Испании. Девушка отметила, что ее ценности и приоритеты кардинально изменились, а ритм украинской столицы теперь вызывает у нее лишь страх и дискомфорт.
Анна, известная под ником в Instagram @annyogaa, рассказала, что сегодня внезапно поймала себя на мысли, насколько ей страшно даже представлять возвращение домой. По ее словам, жизнь в Испании среди гор и моря приносит ей спокойствие, тогда как Киев сейчас совершенно не совпадает с ее внутренним видением мира.
"Там очень бешеный ритм, постоянная гонка — кто лучше, кто больше зарабатывает, кто в каких брендах ходит. Здесь нет этой культуры постоянного "достигаторства", здесь совсем другой вайб", — поделилась блогерша.
Она также добавила, что хотя и считает себя активной личностью, столица Украины на нее давит из-за постоянного ощущения сравнения себя с другими.
Анна объяснила, что в Испании ее досуг состоит из хайкинга и поездок на побережье, тогда как киевская жизнь ассоциируется у нее только с бесконечными походами по кафе и тратой денег.
В конце своего обращения девушка резюмировала, что хотя ее мнение со временем может измениться, сейчас она уже не уверена, где на самом деле ее дом.
