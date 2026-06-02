Вечеря за 12 тисяч: українки порівняли ціни на життя в Лондоні і Києві

Життя у столиці Великої Британії виявилося в рази дорожчим за київські реалії, особливо в сфері послуг, нерухомості та розваг. Блогерка Таня Губенко разом з подругою у своєму відео детально порівняла щоденні витрати в обох мегаполісах, продемонструвавши разючу різницю в цінах.

Різниця в ціні відчутна з самого ранку, адже звичайна філіжанка кави в Києві коштує 100–120 грн, тоді як у Лондоні за неї доведеться викласти вже 240–300 грн, розказують дівчата у відео в Instagram-акаунті під ніком @tanya.gubenko.

Схожа ситуація і з іншими повсякденними б'юті-процедурами. Наприклад, київський манікюр за 1 000 грн у британській столиці перетворюється на послугу вартістю 3 900 грн. Найбільший же розрив у сфері догляду за собою помітний на процедурі лазерної епіляції, яка в Україні обходиться у 2 850 грн, а от у Великій Британії шокує цінником у 16 000 грн.

Справжньою розкішшю для емігрантів стають і звичайні розваги. Авторка відео підкреслює, що ресторани в Лондоні є однією з найзатратніших частин бюджету. Якщо в Києві приємне побачення на двох у закладі коштує в середньому 2 000–3 000 грн, то в Лондоні за аналогічний вечір доведеться заплатити 12 000 грн.

Не менш складною є ситуація і з житлом. Сучасна однокімнатна квартира в Києві коштує близько 35 000 грн на місяць, тоді як оренда нерухомості в нормальному районі Лондона витягне з кишені приблизно 120 000 грн.

