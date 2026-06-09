"Не знаю, як люди виживають в Лондоні": Зінченко порівняв своє життя в столиці та Манчестері

Український футболіст Олександр Зінченко, який декілька років відіграв у Британії, порівняв період життя у Лондоні та Манчестері. За його словами, вартість життя у столиці значно дорожча ніж у великому місті.

Зінченко зазначив, що особливо різниця відчувається у вартості нерухомості. Однак також дещо дорожчими є й продукти та ресторани. Про це гравець національної збірної України сказав у інтерв'ю на каналі "Бомбардир".

Зінченко грав за "Манчестер Сіті" з 2017 по 2022 рік, а за лондонський "Арсенал" — з 2022 по 2025 роки.

"Я, чесно, не знаю, як люди виживають в Лондоні. Ми дуже часто про це розмовляємо, як вони можуть собі це дозволити. Я вже мовчу про нерухомість — космічні цифри. І, якщо чесно признатись, я не до кінця розумію, за що. Так, Лондон, вау, круто, але кожному своє. Комусь це подобається, але я не знаю, за що такі ціни на нерухомість. Цікаве місто, це дуже багато історичних місць, подій, але чому саме так? Не знаю", — розповів Олександр.

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Він наголосив, що в Англії найкращий футбол у світі, і він завжди мріяв виступати там як футболіст. Однак стиль життя там — не підходить йому.

За даними сайту goal.com, Олександр Зінченко, граючи за "Арсенал", заробляв приблизно 7,8 мільйонів фунтів на рік або 150 тисяч фунтів на тиждень. Це була одна з найбільших зарплат у клубі станом на 2025 рік.

Раніше Фокус розповідав про життєвий шлях Олександра Зінченка, який свого часу перейшов з академії донецького "Шахтаря" до російської "Уфи". Після цього він зміг потрапити до "Ман Сіті" та навіть зіграв у фіналі Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, що дві блогерки порівняли щоденні витрати у Києві та Лондоні, продемонструвавши разючу різницю в цінах. Найбільш складною є ситуація і з житлом. Сучасна однокімнатна квартира в Києві коштує близько 35 000 грн на місяць, тоді як оренда нерухомості в нормальному районі Лондона витягне з кишені приблизно 120 000 грн.