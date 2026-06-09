Скандальный ЧМ-2026: сборная Ирана пожаловалась, что США не дают им визы

Само участие сборной Ирана в Чемпионате мира по футболу было под вопросом, так как США и Израиль все еще продолжают операцию "Эпическая ярость". Но в итоге сборная все-таки получила визы, пусть и с задержкой. Но никто кроме футболистов и тренеров в США не поедет.

Команда Ирана базируется в Тихуане, Мексика, тогда как все групповые матчи проходят в США. И прибыли они только в минувшее воскресенье на фоне ожесточенного дипломатического конфликта после того, как США отказались выдать визы вспомогательному персоналу команды, пишет The Guardian.

Иранская сборная прибыла в Мексику, но матчи пройдут в США

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои по прибытии в аэропорт Тихуаны пожаловался: "Нам следовало быть здесь на прошлой неделе, потому что 12-часовая разница во времени требует двух недель адаптации".

Команда Галенои будет базироваться в Тихуане на протяжении всего турнира, несмотря на то, что все три матча группового этапа она проведет в США.

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Иранские футболисты и тренерский штаб покинули самолет под усиленной охраной и в сопровождении мексиканской национальной гвардии. В аэропорту их приветствовали лишь несколько болельщиков с иранскими флагами, которые стояли за ограждением.

Галенои поблагодарил руководящий орган мирового футбола, ФИФА, за усилия по содействию в получении допуска, но сказал: "Мы расстроены таким поведением. Такого никогда раньше не случалось". Капитан команды Эхсан Хаджсафи был не настолько дипломатичным и заявил, что хочет выразить ФИФА свое недовольство задержкой в ​​получении виз в США.

Матчи Ирана в группе G пройдут в Лос-Анджелесе (против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня) и в Сиэтле (против Египта 26 июня). Это будет первый чемпионат мира по футболу среди мужчин, на котором принимающая страна примет команду страны, с которой она находится в состоянии войны.

Команда Ирана провела почти три недели в тренировочном лагере в Турции, используя это время для оформления виз на поездки в Мексику, Канаду и США. Как сообщил представитель Вашингтона в Турции Том Баррак, накануне отъезда игроки наконец получили американские визы.

Однако посольство Ирана в Турции заявило, что вспомогательному персоналу было отказано в визах. Посольство резко осудило то, что оно назвало "преднамеренным и дискриминационным отношением к национальной футбольной команде Ирана", и призвало ФИФА "привлечь США к ответственности за нарушения своих правил".

Напряженность усилилась после того, как в субботу посол Ирана в Мексике заявил, что команда была уведомлена о том, что, согласно условиям визы, она должна въезжать на территорию США и выезжать с нее в тот же день, что и проводятся матчи.

Согласно правилам ФИФА для чемпионатов мира, тренер команды должен провести пресс-конференцию накануне матча на стадионе, где будет проходить игра. Этого, видимо, не случится.

Представитель администрации США не стал напрямую комментировать вопрос об отказе в выдаче виз, заявив лишь: "Мы не позволим иранской команде злоупотреблять этой системой для незаконной переправки террористов в Соединенные Штаты под ложными предлогами".

Напомним, также стало известно, что с проблемами столкнулись футболисты и из других стран. Сборные Узбекистана и Сенегала обыскивали с собаками и металлодетекторами. Футболиста из Ирака допрашивали семь часов.

А сомалийскому арбитру Омару Артану и вовсе отказали во въезде в США по прибытии в аэропорт Майами, хоть у него есть дипломатический паспорт. В Службе таможенной и пограничной охраны страны заявили, что судью признали непригодным для въезда из-за "проблем с проверкой", но подробностей не раскрыли.