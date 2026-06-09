Скандальний ЧС-2026: збірна Ірану поскаржилася, що США не дають їм візи

Сама участь збірної Ірану в Чемпіонаті світу з футболу була під питанням, оскільки США та Ізраїль все ще продовжують операцію "Епічна лють". Але в підсумку збірна все-таки отримала візи, нехай і з затримкою. Але ніхто, крім футболістів і тренерів, до США не поїде.

Команда Ірану базується в Тіхуані, Мексика, тоді як усі групові матчі проходять у США. І прибули вони тільки минулої неділі на тлі запеклого дипломатичного конфлікту після того, як США відмовилися видати візи допоміжному персоналу команди, пише The Guardian.

Іранська збірна прибула до Мексики, але матчі пройдуть у США

Головний тренер збірної Ірану Амір Галеноі після прибуття в аеропорт Тіхуани поскаржився: "Нам слід було бути тут минулого тижня, бо 12-годинна різниця в часі вимагає двох тижнів адаптації".

Команда Галеної базуватиметься в Тіхуані протягом усього турніру, незважаючи на те, що всі три матчі групового етапу вона проведе в США.

Іранські футболісти та тренерський штаб залишили літак під посиленою охороною та в супроводі мексиканської національної гвардії. В аеропорту їх вітали лише кілька вболівальників з іранськими прапорами, які стояли за огорожею.

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Галеноі подякував керівному органу світового футболу, ФІФА, за зусилля зі сприяння в отриманні допуску, але сказав: "Ми засмучені такою поведінкою. Такого ніколи раніше не траплялося". Капітан команди Ехсан Хаджсафі був не настільки дипломатичним і заявив, що хоче висловити ФІФА своє невдоволення затримкою в отриманні віз у США.

Матчі Ірану в групі G відбудуться в Лос-Анджелесі (проти Нової Зеландії 15 червня і Бельгії 21 червня) і в Сіетлі (проти Єгипту 26 червня). Це буде перший чемпіонат світу з футболу серед чоловіків, на якому країна-організатор прийме команду країни, з якою вона перебуває у стані війни.

Команда Ірану провела майже три тижні в тренувальному таборі в Туреччині, використовуючи цей час для оформлення віз на поїздки до Мексики, Канади та США. Як повідомив представник Вашингтона в Туреччині Том Баррак, напередодні від'їзду гравці нарешті отримали американські візи.

Однак посольство Ірану в Туреччині заявило, що допоміжному персоналу було відмовлено у візах. Посольство різко засудило те, що воно назвало "навмисним і дискримінаційним ставленням до національної футбольної команди Ірану", і закликало ФІФА "притягнути США до відповідальності за порушення своїх правил".

Напруженість посилилася після того, як у суботу посол Ірану в Мексиці заявив, що команді повідомили про те, що, згідно з умовами візи, вона повинна в'їжджати на територію США та виїжджати з неї в той самий день, коли проводяться матчі.

Згідно з правилами ФІФА для чемпіонатів світу, тренер команди має провести пресконференцію напередодні матчу на стадіоні, де відбуватиметься гра. Цього, мабуть, не станеться.

Представник адміністрації США не став безпосередньо коментувати питання про відмову у видачі віз, заявивши лише: "Ми не дозволимо іранській команді зловживати цією системою для незаконного переправлення терористів до Сполучених Штатів під хибними приводами".

Нагадаємо, також стало відомо, що з проблемами зіткнулися футболісти і з інших країн. Збірні Узбекистану та Сенегалу обшукували з собаками та металодетекторами. Футболіста з Іраку допитували сім годин.

А сомалійському арбітру Омару Артану взагалі відмовили у в'їзді в США після прибуття в аеропорт Майамі, хоча у нього є дипломатичний паспорт. У Службі митної та прикордонної охорони країни заявили, що суддю визнали непридатним для в'їзду через "проблеми з перевіркою", але подробиць не розкрили.