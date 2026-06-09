Чемпионат мира 2026: футболистов из Швейцарии поселили в лагерь с гремучими змеями, — СМИ

Рядом с тренировочными лагерями на Чемпионате мира в США 2026 обозначены опасные зоны с гремучими змеями, рассказали медиа. Спортсмены начали прибывать на соревнования, которые начнутся 11 июня. Вместо того, чтобы спокойно тренироваться, они волнуются из-за гнезда пресмыкающихся неподалеку.

Один из инцидентов касается футболистов из Швейцарии, говорится в материале медиа Daily Star. Команда прибыла в Сан-Диего и должна была бы готовиться к игре с Катаром, которая состоится 13 июня. Вместо этого швейцарцев "привели в состояние повышенной готовности" из-за змей, которых заметили неподалеку от штаб-квартиры.

Медиа рассказало, что футболисты прибыли из Европы и встретились с двумя проблемами подряд. Прежде всего, они проходят акклиматизацию, поскольку нужно привыкнуть к повышенной влажности в местности, где США решили провести ЧМ-2026. Неожиданно у спортсменов появился еще один повод для волнений. Выяснилось, что им выдали схемы тренировочных площадок, а на них обозначены опасные зоны: поклонники разволновались, когда об этом узнали, говорится в статье.

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В материале приведена схема: видим, что пространство за пределами футбольного поля полностью залито красным цветом, который предупреждает о зоне со змеями (Snake Area). Кроме того, совсем рядом — тренировочная зона для вратарей, крытый спортзал и раздевалки

Чемпионат мира по футболу 2026 — схема тренировочного поля со змеями Фото: Daily Star

Кроме футболистов из Швейцарии аналогичные предупреждения получили футболисты из Норвегии. Команду поселили в курортном спа-отеле Grandover в Гринсборо, Северная Каролина. При этом провели инструктаж и предупредили "не провоцировать" местных рептилий. Речь шла о гадюках, которые живут на востоке и юге США, и в том силе — в Гринсборо. Правила безопасности — не брать гадюк в руки и не беспокоить любым другим образом, услышали футболисты.

"Полузащитник сборной Норвегии Кристиан Торстведт признал, что он был "не рад это слышать", когда столкнулся с новостями", — говорится в статье.

Между тем Daily Star привело данные от экспертов из Музея естественной истории Сан-Диего. Выяснилось, что в местности, где поселили команды из Европы, водятся четыре вида гремучих змей. При этом южнотихоокеанская гремучая змея Crotalus helleri заползает даже в города, уточняется в материале.

Чемпионат мира по футболу 2026 — детали

Отметим, с 11 июня по 19 июля 2026 года в США состоится 23-й Чемпионат мира по футболу. Чемпионат впервые будут проводить сразу три страны — Канада, США и Мексика. В США матчи состоятся в 11 городах (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), в Мексике — в трех (Мехико, Гвадалахара, Монтеррей), в Канаде — в двух (Торонто, Ванкувер). Первая игра — 11 июня между сборными Мексики и ЮАР на стадионе "Ацтек" в Мехико.

Напоминаем, 9 июня медиа рассказали о надуманных и длительных проверках команды из Ирана, которая прибыла на ЧМ-2026.