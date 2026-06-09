Чемпіонат світу 2026: футболістів зі Швейцарії поселили у табір з гримучими зміями, — ЗМІ

Поруч із тренувальними таборами на Чемпіонаті світу у США 2026 позначені небезпечні зони з гримучими зміями, розповіли медіа. Спортсмени почали прибувати на змагання, які почнуться 11 червня. Замість того, щоб спокійно тренуватись, вони хвилюються через кубла плазунів неподалік.

Один з інцидентів стосується футболістів зі Швейцарії, ідеться у матеріалі медіа Daily Star. Команда прибула у Сан-Дієго і мала б готуватись до гри з Катаром, яка відбудеться 13 червня. Натомість швейцарців "привели у стан підвищеної готовності" через змій, яких помітили неподалік від штаб-квартири.

Медіа розповіло, що футболісти прибули з Європи та зустрілись з двома проблемами поспіль. Найперше, вони проходять акліматизацію, оскільки потрібно звикнути до підвищеної вологості у місцевості, де США вирішили провести ЧС-2026. Зненацька у спортсменів з'явися ще один привід для хвилювань. З'ясувалось, що їм видали схеми тренувальних майданчиків, а на них позначені небезпечні зони: шанувальники розхвилювались, коли про це дізнались, ідеться у статті.

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У матеріалі наведена схема: бачимо, що простір за межами футбольного поля повністю залитий червоним кольором, який попереджає про зону зі зміями (Snake Area). Крім того, зовсім поруч — тренувальна зона для воротарів, критий спортзал та роздягальні

Чемпіонат світу з футболу 2026 — схема тренувального поля зі зміями Фото: Daily Star

Окрім футболістів зі Швейцарії аналогічні попередження отримали футболісти з Норвегії. Команду поселили у курортному спа-готелі Grandover у Грінсборо, Північна Кароліна. При цьому провели інструктаж та попередили "не провокувати" місцевих рептилій. Ішлося про гадюк, які живуть на сході та південному США, і у тому силі — у Грінсборо. Правила безпеки — не брати гадюк до рук та не турбувати будь-яким іншим чином, почули футболісти.

"Півзахисник збірної Норвегії Крістіан Торстведт визнав, що він був "не радий це чути", коли зіткнувся з новинами", — ідеться у статті.

Тим часом Daily Star навело дані від експертів з Музею природної історії Сан-Дієго. З'ясувалось, що у місцевості, де оселили команди з Європи, водяться чотири види гримучих змій. При цьому південнотихоокеанська гримуча змія Crotalus helleri заповзає навіть у міста, уточнюється у матеріалі.

Чемпіонат світу з футболу 2026 — деталі

Зазначимо, з 11 червня по 19 липня 2026 року у США відбудеться 23-й Чемпіонат світу з футболу. Чемпіонат вперше проводитимуть відразу три країни — Канада, США та Мексика. У США матчі відбудуться в 11 містах (Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Філадельфія, Сан-Франциско, Сіетл), у Мексиці — у трьох (Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей), у Канаді — у двох (Торонто, Ванкувер). Перша гра — 11 червня між збірними Мексики та ПАР на стадіоні "Ацтек" у Мехико.

Нагадуємо, 9 червня медіа розповіли про надуважні та тривалі перевірки команди з Ірану, яка прибула на ЧС-2026.