"Устала сидеть дома": Серена Уильямс вернулась к профессиональному теннису после долгой паузы

Легендарная теннисистка Серена Уильямс вернулась на корт после 1375 дней перерыва. 44-летняя американка сыграла матч на арене Энди Мюррея в Британии, победив в парном разряде вместе с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Болельщики заполнили арену, чтобы увидеть возвращение легендарного игрока. Об этом пишет BBC.

Уильямс и Мбоко победили пару третьих сеяных Эрин Рутлифф и Николь Мелихар-Мартинес со счетом 2:0 по сетам.

"Это было так весело. Мне было очень весело играть с Викторией. Она действительно смогла поддерживать команду и играть мощно в важные моменты. Я могла на нее положиться. Мы никогда не играли вместе, но это было так естественно", — рассказала Уильямс.

Почему Уильямс вернулась

Серена Уильямс отметила, что решила вернуться к теннису из-за того, что "просто устала сидеть дома".

"Мои дети не ходят в школу на лето, то почему бы и нет?" — отметила она.

Відео дня

При этом теннисистка отметила, что ранее на арене Энди Мюррея играли только мужчины, поэтому это действительно культовое место, чтобы вернуться.

О своем уходе из тенниса она сообщила после того, как выиграла 23 титула Большого шлема в одиночном разряде. Это произошло в 2022 году.

В 2025 году появились слухи о том, что Уильямс может вернуться, когда ее имя заметили в списке игроков, зарегистрированных для прохождения тестирования на допинг, а также снова, когда его в феврале внесли в список Международного агентства по честности тенниса (ITIA)

Однако только на прошлой неделе сообщили, что одна из самых выдающихся теннисисток возвращается в спорт. Сама Серена отмечает, что во время возвращения она не планирует "кому-то что-то доказывать", а она хочет, чтобы ее дочери увидели ее игру.

Олимпия и Адира, дочери Серены Уильямс, находились на трибуне в момент, когда та возобновила профессиональную карьеру, вместе с отцом.

Первый удар Серены Уильямс получился не самым лучшим, и фанаты даже начали задаваться вопросом, не потеряла ли она свое мастерство. Однако в конце матча именно ее легендарная подача принесла первую победу теннисистке.

В то же время дочери Уильямс были не впечатлены. Теннисистка рассказала, что Адира хотела пойти в магазин игрушек, а Олимпия пыталась узнать, что будет на ужин.

Всего 9 тысяч зрителей посетили матч-возвращение Серены Уильямс.

Мощные удары семикратной чемпионки Уимблдона в одиночном разряде выглядели как всегда хорошо, а ее подача оставалась такой же острой, а одна из них со скоростью 120 миль/час вызвала ажиотаж среди зрителей.

Однако сама Серена оценила свое выступление на три с минусом, хотя ее партнерша считает, что выступление было куда лучше.

Уильямс не рассказала, планирует ли участвовать в будущих соревнованиях, отметив, что у нее есть время, чтобы принять решение.

Ранее Фокус рассказывал, что Марта Костюк победила в первом туре Открытого чемпионата Франции, а игра происходила именно тогда, когда Российская Федерация ударила по Киеву 24 мая. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.

2 мая Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, одолев в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и получила один из крупнейших титулов в своей карьере.