"Втомилася сидіти вдома": Серена Вільямс повернулася до професійного тенісу після довгої паузи

Легендарна тенісистка Серена Вільямс повернулася на корт після 1375 днів перерви. 44-річна американка зіграла матч на арені Енді Мюррея у Британії, перемігши у парному розряді разом з канадською тенісисткою Вікторією Мбоко.

Вболівальники заповнили арену, аби побачити повернення легендарної гравчині. Про це пише BBC.

Вільямс та Мбоко перемогли пару третіх сіяних Ерін Рутліфф та Ніколь Меліхар-Мартінес з рахунком 2:0 по сетам.

"Це було так весело. Мені було дуже весело грати з Вікторією. Вона справді змогла підтримувати команду та грати потужно у важливі моменти. Я могла на неї покластися. Ми ніколи не грали разом, але це було так природно", — розповіла Вільямс.

Чому Вільямс повернулася

Серена Вільямс зазначила, що вирішила повернутися до тенісу через те, що "просто втомилася сидіти вдома".

"Мої діти не ходять до школи на літо, то чому б і ні?" — зазначила вона.

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При цьому тенісистка зазначила, що раніше на арені Енді Мюррея грали лише чоловіки, тож це дійсно культове місце, аби повернутися.

Про свій відхід з тенісу вона повідомила після того, як виграла 23 титули Великого шолому в одиночному розряді. Це сталося в 2022 році.

У 2025 році з'явилися чутки про те, що Вільямс може повернутися, коли її ім'я помітили у списку гравців, зареєстрованих для проходження тестування на допінг, а також знову, коли його в лютому внесли до списку Міжнародного агентства з чесності тенісу (ITIA)

Однак лише минулого тижня повідомили, що одна з найбільш видатних тенісисток повертається до спорту. Сама Серена наголошує, що під час повернення вона не планує "комусь щось доводити", а вона хоче, аби її доньки побачили її гру.

Олімпія та Адіра, доньки Серени Вільямс, перебували на трибуні в момент, коли та відновила професійну кар'єру, разом з батьком.

Перший удар Серени Вільямс вийшов не найкращим, і фанати навіть почали задаватися питанням, чи не втратила вона свою майстерність. Однак наприкінці матчу саме її легендарна подача принесла першу перемогу тенісистці.

Водночас доньки Вільямс були не вражені. Тенісистка розповіла, що Адіра хотіла піти у магазин іграшок, а Олімпія намагалася дізнатися, що буде на вечерю.

Загалом 9 тисяч глядачів відвідали матч-повернення Серени Вільямс.

Потужні удари семиразової чемпіонки Вімблдону в одиночному розряді виглядали як завжди добре, а її подача залишалася такою ж гострою, а одна із них зі швидкістю 120 миль/год викликала ажіотаж серед глядачів.

Однак сама Серена оцінила свій виступ на три з мінусом, хоча її партнерка вважає, що виступ був куди кращим.

Вільямс не розповіла, чи планує брати участь у майбутніх змаганнях, зазначивши, що має час, аби прийняти рішення.

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