"Время заканчивать": легендарный баскетболист рассказал, когда завершит карьеру

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заговорил о возможном завершении своей карьеры. В то же время пока он не планирует уходить из баскетбола.

По словам Джеймса, важное значение будет иметь его ментальное и физическое состояние. Слова легендарного Леброна цитирует Time.

Звезда "Лейкерс" заявил, что решение об этом будет зависеть от ментального и физического состояния. Пока же он наслаждается игрой и будет продолжать выступать в НБА.

"Куда идет разум, туда пойдет и тело. Когда я перестану любить приезжать на арену в день матча за пять часов до игры, чтобы начать свою подготовку, когда я перестану любить приезжать на тренировку за два с половиной часа до начала, тогда я пойму, что все — время заканчивать", — заявил он.

В то же время пока Леброн получает удовольствие от процесса тренировки, от того, какие нагрузки переживает и даже от того, какие последствия имеет.

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"Думаешь, мне уже не весело? Я мог бы сидеть дома, с горячим компрессом на горле, с горячим пуншем и яичницей, но я этого не делаю", — объяснил Джеймс.

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