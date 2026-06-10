"Час закінчувати": легендарний баскетболіст розповів, коли завершить кар'єру

Легендарний баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заговорив про можливе завершення своєї кар'єри. Водночас наразі він не планує йти з баскетболу.

За словами Джеймса, важливе значення матиме його ментальний та фізичний стан. Слова легендарного Леброна цитує Time.

Зірка "Лейкерс" заявив, що рішення про це залежатиме від ментального та фізичного стану. Наразі ж він насолоджується грою та продовжуватиме виступати в НБА.

"Куди йде розум, туди піде й тіло. Коли я перестану любити приїжджати на арену в день матчу за п'ять годин до гри, щоб почати свою підготовку, коли я перестану любити приїжджати на тренування за дві з половиною години до початку, тоді я зрозумію, що все — час закінчувати", — заявив він.

Водночас наразі Леброн отримує задоволення від процесу тренування, від того, які навантаження переживає та навіть від того, які наслідки має.

Відео дня

"Думаєш, мені вже не весело? Я міг би сидіти вдома, з гарячим компресом на горлі, з гарячим пуншем та яєчнею, але я цього не роблю", — пояснив Джеймс.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що президент США Дональд Трамп відвідав третій матч фінальної серії НБА між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс". Під час виконання національного гімну фанати на стадіоні освистали американського лідера.

Також ми повідомляли, що легендарний баскетболіст НБА Шакіл О'Ніл виставив на продаж один зі своїх пікапів Tesla Cybertruck. Електромобіль зірки НБА доопрацювали та кастомізували.