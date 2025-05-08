Легенда НБА продає особливий електропікап Tesla Cybertruck (фото)
Шакіл О'Ніл виставив на продаж один зі своїх пікапів Tesla Cybertruck. Електромобіль зірки НБА доопрацювали та кастомізували.
Про ексклюзивне авто Шакіла О'Ніла розповіли на сайті Autoevolution
Знаменитий баскетболіст є відомим поціновувачем ексклюзивних та тюнінгованих авто. Зокрема, в гаражі Шакіла О'Ніла є потужний 800-сильний Dodge Charger та унікальне купе Lucid Air.
Шакіл О'Ніл свого часу купив одразу три пікапи Tesla Cybertruck. Конкретно цим електромобілем баскетболіст користувався, коли перебував у своєму маєтку в Лас-Вегасі.Важливо
Авто Шакіла О'Ніла тюнінгували. Електропікап Tesla Cybertruck отримав нові бампери, обвіс та загострений спойлер. Його колісні арки розширили та встановили оригінальні ковані диски Forgiato діаметром 26 дюймів. До того ж, кузов електрокара обклеїли плівкою бордового кольору.
Електромобіль Tesla Cybertruck належить до топової версії Cyberbeast. Він оснащений трьома моторами загальною потужністю 845 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с та розвинути 210 км/год. Запас ходу пікапа становить 510 км.
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