Легенда НБА продает особенный электропикап Tesla Cybertruck (фото)

Шакил О'Нил выставил на продажу один из своих пикапов Tesla Cybertruck. Электромобиль звезды НБА доработали и кастомизировали.

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Знаменитый баскетболист является известным ценителем эксклюзивных и тюнингованных авто. В частности, в гараже Шакила О'Нила есть мощный 800-сильный Dodge Charger и уникальное купе Lucid Air.

Пикап звезды НБА имеет обвес, спойлер и 26-дюймовые колеса Фото: autoevolution.com

Шакил О'Нил в свое время купил сразу три пикапа Tesla Cybertruck. Конкретно этим электромобилем баскетболист пользовался, когда находился в своем поместье в Лас-Вегасе.

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Авто Шакила О'Нила тюнинговали. Электропикап Tesla Cybertruck получил новые бамперы, обвес и заостренный спойлер. Его колесные арки расширили и установили оригинальные кованые диски Forgiato диаметром 26 дюймов. К тому же, кузов электрокара оклеили пленкой бордового цвета.

Электрокар оснащен 845-сильной установкой Фото: autoevolution.com

Электромобиль Tesla Cybertruck относится к топовой версии Cyberbeast. Он оснащен тремя моторами общей мощностью 845 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и развить 210 км/ч. Запас хода пикапа составляет 510 км.

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