Цены на матчи ЧМ-2026: болельщики критикуют ФИФА из-за билетов за тысячи и миллионы долларов

Чемпионат мира по футболу пройдет в Мексике, США и Канаде. И уже сейчас преданные фанаты футбола критикуют ФИФА за непомерно завышенные цены на билеты, которые доступны только богачам, а ведь болельщикам еще надо потратиться на дорогу и проживание.

FIFA, глобальный руководящий орган футбола, внедрила схему динамического ценообразования, которая взвинтила минимальную цену билета на особенно популярные матчи до четырехзначных сумм, при этом цены на лучшие места легко превышают 10 000 долларов. Билеты в этом году стали самыми дорогими за всю историю турнира, что вызвало возмущение болельщиков, Фокус собрал все, что известно.

Глава FIFA Джанни Инфантино винит в сложившейся ситуации американский рынок.

"В США вы не сможете посмотреть студенческий футбольный матч, не говоря уже о профессиональном матче определенного уровня, дешевле, чем за 300 долларов. А ведь сейчас чемпионат мира", — заявил Инфантино. Впрочем, он лукавил, потому что билеты на матчи НФЛ можно купить и за 150 долларов.

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В середине мая на платформе перепродажи ФИФА самый дешевый билет на финал чемпионата мира 19 июля на стадионе MetLife Stadium под Нью-Йорком продавался за 9200 долларов. Самая высокая запрашиваемая цена: 11 499 998,55 долларов. Билет на финал уже продали за 2 миллиона долларов.

Цены колеблются в режиме реального времени в зависимости от спроса. Например, в мае ФИФА взимала 1940 долларов за место в верхнем ярусе на первом матче мужской сборной США против Парагвая на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния, 12 июня. А собственный сайт перепродажи ФИФА взимает с покупателя и продавца дополнительно 15%, увеличивая прибыль футбольной организации по мере смены владельцев мест.

Одна из европейских групп футбольных болельщиков назвала стратегию FIFA "монументальным предательством".

Впервые многие фанаты открыто заявляют, что чемпионат мира по футболу отходит от интересов обычных зрителей и превращается в премиальный спортивный продукт, ориентированный в первую очередь на корпорации, VIP-гостей и состоятельных путешественников.

Фанаты возмущены ценами на матчи ЧМ-2026

VIP-пакеты и услуги гостеприимства предлагаются на совершенно другом финансовом уровне. В некоторых случаях билеты на места премиум-класса на финал чемпионата мира по футболу стоят более 10 000 долларов, а пакеты класса люкс, включающие доступ в лаунж и эксклюзивные услуги, могут достигать 15 000 долларов.

Билеты на Чемпионат мира по футболу – что предлагают болельщикам

Билеты категорий 1 и 2:

Это центральные места на нижнем и верхнем ярусах, предлагающие наилучший тактический обзор поля. Стоимость варьируется от нескольких сотен долларов за матчи раннего группового этапа до тысяч долларов на вторичном рынке.

Билеты категорий 3 и 4:

Это угловые секции, торцы поля и места на верхних ярусах трибун. Хотя они позволяют попасть на стадион, обзор может быть затруднен. Примерно 25% мест на матчах группового этапа стоят менее 300 долларов, но на востребованных рынках (например, Нью-Йорк/Нью-Джерси или матчи сборной США) эти "более дешевые" места могут стоить тысячи долларов.

Пакеты услуг для приема гостей:

Обладатели этих дорогих билетов получают VIP-обслуживание, доступ в роскошный лаунж, изысканные блюда, бесплатные напитки и места в VIP-зоне. Стоят такие билеты от нескольких тысяч долларов до более чем 10 000 долларов за престижные игры на поздних стадиях и финалы.

Места для фанатов:

Категории мест для болельщиков – это самые "дешевые" места, которые стоят от 60 долларов. Обладатели получают места со строгим ограничением, специально выделенные для самых преданных и зарегистрированных болельщиков стран-участниц. Но их количество ограничено и их тяжело достать.

Билеты стоят баснословных денег

Из-за динамического ценообразования болельщики часто платят огромные наценки (до десятков тысяч долларов за финал на стадионе MetLife) просто за возможность попасть на матч. Более того, болельщики, купившие билеты категории 1 заранее, сообщали о том, что FIFA произвольно переклассифицировала их места в более низкие категории, не вернув им разницу в стоимости.

Журналисты отмечают, что посещение спортивных соревнований любого рода стало прерогативой состоятельных людей, и стадионы и арены перестраиваются в соответствии с их предпочтениями. Так, на стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе, появился Wynn Field Club, где аренда места в конце поля на 12 человек может стоить до пятизначной суммы за одно мероприятие, а посетители могут заказать обслуживание с напитками. Или недавно анонсированный Arc в Kaseya Center в Майами, где членство, начинающееся от более чем 21 000 долларов за сезон, позволяет болельщикам наблюдать за тем, как игроки перемещаются между раздевалкой и площадкой.

Футбол стал очень дорогим удовольствием

Долгое время многие считали, что лучшее место на обычном спортивном стадионе — это VIP-ложа., которую можно было арендовать за тысячи долларов.

Но стадионы изменились вместе со своими зрителями. Болельщики в VIP-ложах долгое время были скрыты от остальных зрителей. Теперь их намеренно делают заметными. На стадионе SoFi Stadium недалеко от Лос-Анджелеса открытые беседки за скамейками запасных позволяют болельщикам свободно перемещаться по боковой линии во время футбольных матчей, а несколько франшиз НХЛ переоборудовали застекленную зону для фотографов между скамейками запасных в места премиум-класса.

За футбольными матчами сложнее наблюдать с уровня поля, но это теперь не имеет значения. Стадионы компенсируют это установкой огромных видеоэкранов. Теперь на стадионах появились пивные клубы для VIP-гостей с отдельными лифтами, уборными и барами.

Какими были цены на предыдущих чемпионатах мира по футболу

На чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии билеты на финал считались дорогими, но по сегодняшним меркам они оставались относительно доступными. Лучшие места стоили не более 1000 долларов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России принес еще один рост цен: стоимость мест премиум-класса превысила 1100 долларов. Тем не менее, многие болельщики смогли путешествовать и посещать матчи, не сталкиваясь с чрезмерными расходами.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стал первым явным признаком того, что ФИФА меняет свою философию. Цены значительно выросли, особенно на места премиум-класса и VIP-пакеты гостеприимства.

Но 2026 год, похоже, выводит эту трансформацию на совершенно новый уровень. Разрыв между самыми дешевыми и самыми дорогими билетами теперь огромен, и впечатления от чемпионата мира все больше разделяются на разные "классы" болельщиков.

Напомним, Джанни Инфантино дал пресс-конференцию, где журналисты просили прокомментировать многочисленные скандалы с визами в США. Но глава ФИФА просто попросил критиков "расслабиться".

Ранее сборная Ирана жаловалась, что им дали визы в США только накануне вылета в Мексику. А вспомогательный персонал не получил визы вовсе. Это будет первый случай в истории, когда принимающая страна примет команду страны, с которой она находится в состоянии войны.