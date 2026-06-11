"Не стоит кричать": в ФИФА странно отреагировали на скандалы с США и ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино дал пресс-конференцию на которой прокомментировал проблемы, которые сопровождают Чемпионат мира по футболу. А конкретно те эпизоды, которые связаны с матчами в США.

Джанни Инфантино спросили о визовые проблемы Ирана и отказ во въезде в Соединенные Штаты сомалийскому арбитру Омару Артану. Но он просто призвал критиков "успокоиться", пишет Mirror.

Джанни Инфантино сказал критикам "расслабиться" и не кричать

Это было его первое публичное выступление за три года, и Инфантино затронул ряд спорных тем в преддверии старта футбольного турнира 11 июня. Иран, как и ожидалось, оказался в числе тех, кто высказался по этому поводу: их футбольная федерация уже выпустила несколько заявлений, а также сообщила о проблемах с визами, с которыми они столкнулись по прибытии в Соединенные Штаты.

Говоря об Иране, Инфантино сказал: "Я очень рад, потому что в марте я сам ездил посмотреть на иранскую команду в Турцию , и люди говорили, что Ирану невозможно попасть на чемпионат мира — я пообещал им, что они приедут, и если бы мне пришлось поехать с ними на автобусе в Тегеран, я бы это сделал".

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Но когда ему задали вопрос об арбитре Омаре Артане из Сомали, который не получил визу в США не смотря на дипломатический паспорт, то Инфантино сказал: "Что касается третьего пункта, о визах мы много слышали и читали, нам удалось, в лице США, организовать с американской администрацией систему пропусков ФИФА. Это быстрый процесс, который, как мне сказали, работает, хотя, возможно, не всегда со всеми. Мы добились отмены обязательств и платежей, которые необходимо было произвести некоторым странам Африки, для тех, кто приезжает, мы добились этого и для болельщиков". Он сказал, что это "быстрый процесс", который якобы работает, но не со всеми.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Омару отказано во въезде в США из-за "связи с предполагаемыми членами террористических организаций".

"Конечно, очень жаль, что случилось с Омаром, сомалийским арбитром, но, опять же, мы не можем контролировать все", - сказал Инфантино, заявив, что ФИФА попробует обсудить и "посмотреть", и полезно "расслабиться".

Инфантино заявил критикам, что "сразу же кричать — это противоположность поиску решения".

Глава ФИФА не критиковал США, которые не дают визы футболистам на ЧМ-2026

"Мы всегда стараемся найти решения, но мы должны уважать тот факт, что мы не короли мира, которые могут отменять решения администраций или полиции. Мы — спортивная организация, мы стараемся делать все возможное, насколько это в наших силах", - сказал глава ФИФА.

При этом он продолжил утверждать, что Чемпионат мира по футболу и ФИФА хотят "объединить мир" и попросил "продвигать единство".

Напомним, сборная Ирана жаловалась, что им дали визы в США только накануне вылета в Мексику. А вспомогательный персонал не получил визы вовсе. Это будет первый случай в истории, когда принимающая страна примет команду страны, с которой она находится в состоянии войны.

Также стало известно, что с проблемами столкнулись футболисты и из других стран. Сборные Узбекистана и Сенегала обыскивали с собаками и металлодетекторами. Футболиста из Ирака допрашивали семь часов.