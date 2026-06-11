"Не варто кричати": у ФІФА дивно відреагували на скандали зі США та ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно дав пресконференцію на якій прокоментував проблеми, які супроводжують Чемпіонат світу з футболу. А конкретно ті епізоди, які пов'язані з матчами в США.

Джанні Інфантіно запитали про візові проблеми Ірану та відмову у в'їзді до Сполучених Штатів сомалійському арбітру Омару Артану. Але він просто закликав критиків "заспокоїтися", пише Mirror.

Джанні Інфантіно сказав критикам "розслабитися" і не кричати

Це був його перший публічний виступ за три роки, і Інфантіно торкнувся низки спірних тем напередодні старту футбольного турніру 11 червня. Іран, як і очікувалося, опинився серед тих, хто висловився з цього приводу: їхня футбольна федерація вже випустила кілька заяв, а також повідомила про проблеми з візами, з якими вони зіткнулися після прибуття до Сполучених Штатів.

Говорячи про Іран, Інфантіно сказав: "Я дуже радий, тому що в березні я сам їздив подивитися на іранську команду в Туреччину, і люди говорили, що Ірану неможливо потрапити на чемпіонат світу — я пообіцяв їм, що вони приїдуть, і якби мені довелося поїхати з ними на автобусі в Тегеран, я б це зробив".

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Але коли йому поставили запитання про арбітра Омара Артана із Сомалі, який не отримав візу в США попри дипломатичний паспорт, то Інфантіно сказав: "Що стосується третього пункту, про візи ми багато чули і читали, нам вдалося, в особі США, організувати з американською адміністрацією систему перепусток ФІФА. Це швидкий процес, який, як мені сказали, працює, хоча, можливо, не завжди з усіма. Ми домоглися скасування зобов'язань і платежів, які необхідно було зробити деяким країнам Африки, для тих, хто приїжджає, ми домоглися цього і для вболівальників". Він сказав, що це "швидкий процес", який нібито працює, але не з усіма.

Раніше представник Білого дому заявив, що Омару відмовлено у в'їзді до США через "зв'язки з імовірними членами терористичних організацій".

"Звичайно, дуже шкода, що трапилося з Омаром, сомалійським арбітром, але, знову ж таки, ми не можемо контролювати все", — сказав Інфантіно, заявивши, що ФІФА спробує обговорити і "подивитися", і корисно "розслабитися".

Інфантіно заявив критикам, що "відразу ж кричати — це протилежність пошуку рішення".

Глава ФІФА не критикував США, які не дають візи футболістам на ЧС-2026

"Ми завжди намагаємося знайти рішення, але ми повинні поважати той факт, що ми не королі світу, які можуть скасовувати рішення адміністрацій або поліції. Ми — спортивна організація, ми намагаємося робити все можливе, наскільки це в наших силах", — сказав глава ФІФА.

При цьому він продовжив стверджувати, що Чемпіонат світу з футболу і ФІФА хочуть "об'єднати світ" і попросив "просувати єдність".

Нагадаємо, збірна Ірану скаржилася, що їм дали візи в США тільки напередодні вильоту до Мексики. А допоміжний персонал не отримав візи зовсім. Це буде перший випадок в історії, коли країна, яка приймає, прийме команду країни, з якою вона перебуває у стані війни.

Також стало відомо, що з проблемами зіткнулися футболісти і з інших країн. Збірні Узбекистану та Сенегалу обшукували з собаками та металодетекторами. Футболіста з Іраку допитували сім годин.