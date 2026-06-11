Ціни на матчі ЧС-2026: уболівальники критикують ФІФА через квитки за тисячі та мільйони доларів

Чемпіонат світу з футболу пройде в Мексиці, США та Канаді. І вже зараз віддані фанати футболу критикують ФІФА за непомірно завищені ціни на квитки, які доступні тільки багатіям, але ж уболівальникам ще треба витратитися на дорогу і проживання.

FIFA, глобальний керівний орган футболу, впровадила схему динамічного ціноутворення, яка накрутила мінімальну ціну квитка на особливо популярні матчі до чотиризначних сум, при цьому ціни на найкращі місця легко перевищують 10 000 доларів. Квитки цього року стали найдорожчими за всю історію турніру, що викликало обурення вболівальників, Фокус зібрав усе, що відомо.

Глава FIFA Джанні Інфантіно звинувачує в ситуації, що склалася, американський ринок.

"У США ви не зможете подивитися студентський футбольний матч, не кажучи вже про професійний матч певного рівня, дешевше, ніж за 300 доларів. Але ж зараз чемпіонат світу", — заявив Інфантіно. Утім, він лукавив, бо квитки на матчі НФЛ можна купити і за 150 доларів.

Відео дня

У середині травня на платформі перепродажу ФІФА найдешевший квиток на фінал чемпіонату світу 19 липня на стадіоні MetLife Stadium під Нью-Йорком продавався за 9200 доларів. Найвища запитувана ціна: 11 499 998,55 доларів. Квиток на фінал уже продали за 2 мільйони доларів.

Ціни коливаються в режимі реального часу залежно від попиту. Наприклад, у травні ФІФА стягувала 1940 доларів за місце у верхньому ярусі на першому матчі чоловічої збірної США проти Парагваю на стадіоні SoFi в Інглвуді, штат Каліфорнія, 12 червня. А власний сайт перепродажу ФІФА стягує з покупця і продавця додатково 15%, збільшуючи прибуток футбольної організації в міру зміни власників місць.

Одна з європейських груп футбольних уболівальників назвала стратегію FIFA "монументальною зрадою".

Уперше багато фанатів відкрито заявляють, що чемпіонат світу з футболу відходить від інтересів звичайних глядачів і перетворюється на преміальний спортивний продукт, орієнтований насамперед на корпорації, VIP-гостей і заможних мандрівників.

Фанати обурені цінами на матчі ЧС-2026

VIP-пакети та послуги гостинності пропонуються на зовсім іншому фінансовому рівні. У деяких випадках квитки на місця преміум-класу на фінал чемпіонату світу з футболу коштують понад 10 000 доларів, а пакети класу люкс, що включають доступ до лаунжу та ексклюзивні послуги, можуть досягати 15 000 доларів.

Квитки на Чемпіонат світу з футболу — що пропонують уболівальникам

Квитки категорій 1 і 2:

Це центральні місця на нижньому і верхньому ярусах, що пропонують найкращий тактичний огляд поля. Вартість варіюється від кількох сотень доларів за матчі раннього групового етапу до тисяч доларів на вторинному ринку.

Квитки категорій 3 і 4:

Це кутові секції, торці поля і місця на верхніх ярусах трибун. Хоча вони дають змогу потрапити на стадіон, огляд може бути ускладнений. Приблизно 25% місць на матчах групового етапу коштують менше ніж 300 доларів, але на затребуваних ринках (наприклад, Нью-Йорк/Нью-Джерсі або матчі збірної США) ці "дешевші" місця можуть коштувати тисячі доларів.

Пакети послуг для прийому гостей:

Володарі цих дорогих квитків отримують VIP-обслуговування, доступ до розкішного лаунжу, вишуканих страв, безкоштовних напоїв і місць у VIP-зоні. Коштують такі квитки від кількох тисяч доларів до більш ніж 10 000 доларів за престижні ігри на пізніх стадіях і фінали.

Місця для фанатів:

Категорії місць для вболівальників — це "найдешевші" місця, які коштують від 60 доларів. Володарі отримують місця із суворим обмеженням, спеціально виділені для найвідданіших і зареєстрованих уболівальників країн-учасниць. Але їхня кількість обмежена і їх важко дістати.

Квитки коштують нечуваних грошей

Через динамічне ціноутворення вболівальники часто платять величезні націнки (до десятків тисяч доларів за фінал на стадіоні MetLife) просто за можливість потрапити на матч. Ба більше, вболівальники, які купили квитки категорії 1 заздалегідь, повідомляли про те, що FIFA довільно перекласифікувала їхні місця на нижчі категорії, не повернувши їм різницю у вартості.

Журналісти зазначають, що відвідування спортивних змагань будь-якого роду стало прерогативою заможних людей, і стадіони та арени перебудовуються відповідно до їхніх уподобань. Так, на стадіоні Allegiant Stadium у Лас-Вегасі з'явився Wynn Field Club, де оренда місця в кінці поля на 12 осіб може коштувати до п'ятизначної суми за один захід, а відвідувачі можуть замовити обслуговування з напоями. Або нещодавно анонсований Arc у Kaseya Center у Майамі, де членство, яке починається від понад 21 000 доларів за сезон, дає змогу вболівальникам спостерігати за тим, як гравці переміщаються між роздягальнею та майданчиком.

Футбол став дуже дорогим задоволенням

Довгий час багато хто вважав, що найкраще місце на звичайному спортивному стадіоні — це VIP-ложа, яку можна було орендувати за тисячі доларів.

Але стадіони змінилися разом зі своїми глядачами. Уболівальники у VIP-ложах тривалий час були приховані від решти глядачів. Тепер їх навмисно роблять помітними. На стадіоні SoFi Stadium недалеко від Лос-Анджелеса відкриті альтанки за лавками запасних дають змогу вболівальникам вільно пересуватися боковою лінією під час футбольних матчів, а кілька франшиз НХЛ переобладнали засклену зону для фотографів між лавками запасних на місця преміум-класу.

За футбольними матчами складніше спостерігати з рівня поля, але це тепер не має значення. Стадіони компенсують це встановленням величезних відеоекранів. Тепер на стадіонах з'явилися пивні клуби для VIP-гостей з окремими ліфтами, вбиральнями та барами.

Якими були ціни на попередніх чемпіонатах світу з футболу

На чемпіонаті світу з футболу 2014 року в Бразилії квитки на фінал вважалися дорогими, але за сьогоднішніми мірками вони залишалися відносно доступними. Найкращі місця коштували не більше 1000 доларів.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії приніс ще одне зростання цін: вартість місць преміум-класу перевищила 1100 доларів. Проте багато вболівальників змогли подорожувати і відвідувати матчі, не стикаючись із надмірними витратами.

Чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі став першою явною ознакою того, що ФІФА змінює свою філософію. Ціни значно зросли, особливо на місця преміум-класу та VIP-пакети гостинності.

Але 2026 рік, схоже, виводить цю трансформацію на абсолютно новий рівень. Розрив між найдешевшими і найдорожчими квитками тепер величезний, і враження від чемпіонату світу дедалі більше поділяються на різні "класи" вболівальників.

Нагадаємо, Джанні Інфантіно дав прес-конференцію, де журналісти просили прокоментувати численні скандали з візами до США. Але глава ФІФА просто попросив критиків "розслабитися".

Раніше збірна Ірану скаржилася, що їм дали візи в США тільки напередодні вильоту до Мексики. А допоміжний персонал не отримав візи зовсім. Це буде перший випадок в історії, коли країна, що приймає, прийме команду країни, з якою вона перебуває у стані війни.