Жозе Моуринью вернулся в мадридский "Реал": уже известно, кого португалец усилит состав

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью во второй раз в своей карьере возглавил мадридский "Реал". Впервые 63-летний специалист работал в королевском клубе в 2010–2013 годах.

Жозе Моуринью присоединится к мадридскому "Реалу" 13 июля, в день начала предсезонной подготовки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Португалец подписал с мадридцами трехлетний контракт до 30 июня 2029 года.

Последним местом работы Моуринью была лиссабонская "Бенфика". За расторжение контракта с португальцем "Реал" заплатил 15 миллионов евро.

Во время работы в "Реале" Моуринью выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. При этом Лига чемпионов осталась непокоренной для Жозе.

За свою карьеру он играл в "Челси", "Реале", "Интере", "Манчестер Юнайтед", "Бенфике", "Порту", "Тоттенхэме" и "Роме"

Первые шаги Моуринью уже определены

После повторного избрания на пост президента "Реала" Флорентино Перес готовит сразу три трансфера. На правах свободных агентов к клубу присоединятся Ибраима Конате из "Ливерпуля" и Бернарду Силва из "Манчестер Сити". Также было завершено подписание Дензела Думфриса из "Интера" за 20 млн евро.

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Кроме того, Sky сообщил, что Жозе Моуринью пообщался с защитником "Боруссии" Дортмунд Нико Шлоттербеком, который может перейти в "Реал" за 50–60 млн евро.

Кроме того, Флорентино Перес во время предвыборной кампании обещал сделать предложение о приобретении звездного игрока за 150 миллионов евро. Однако предложение о трансфере Хулиана Альвареса из "Атлетико" (Мадрид) было отклонено.

Ранее "Фокус" сообщал , что украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий за испанский "Реал Мадрид", принял участие в опросе клуба перед полуфинальным матчем клубного чемпионата мира-2025. Отвечая на вопросы, он забыл родной язык.

Напомним, что администрация Дональда Трампа сообщила, что арбитр ФИФА Омар Абдулкадир Артан не может въехать в США для работы на Чемпионате мира якобы из-за "связей с подозреваемыми членами террористических организаций".