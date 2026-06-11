Арбитра из Сомали не пустили в США на ЧМ-2026 из-за "связи с терроризмом": что известно

Администрация Дональда Трампа сообщила, что арбитр ФИФА Омар Абдулкадир Артан не может въехать в США для работы на Чемпионате мира якобы из-за "связей с подозреваемыми членами террористических организаций".

Артан должен был стать одним из 52 официальных арбитров, которых ФИФА отобрала для обслуживания Чемпионата мира. На прошлой неделе он прибыл в Майами, чтобы начать подготовку к турниру. Об этом сообщило издание The Athletic.

Он имел аккредитацию ФИФА в качестве официального участника чемпионата мира, а также обладал всеми необходимыми документами и "соответствующей визой".

В то же время при пересечении границы у него возникли проблемы. В международном аэропорту "Майами" его допрашивали 11 часов, после чего поместили в камеру предварительного заключения. Затем его отправили обратно в Стамбул.

В Белом доме сообщили журналистам, что в ходе проверки была выявлена важная информация, в частности о возможной связи арбитра с потенциальными членами террористических организаций, что лишало его права на въезд в Соединенные Штаты в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве".

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"Администрация президента Трампа не допустит, чтобы какая-либо угроза безопасности проникла в нашу страну — и точка", — говорится в ответе.

В то же время никаких подробностей о том, с какой террористической группой связывают арбитра, пока неизвестно.

В МИД Сомали заявили, что будут продолжать сотрудничать с соответствующими органами, чтобы выяснить подробности по этому вопросу.

Артан был признан лучшим арбитром Африки в 2025 году.

Руководитель судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина сказал: "Выбранные судьи этого матча — лучшие в мире. Они входили в более широкий пул судей, который формировался и контролировался на протяжении последних трех лет".

Представитель ФИФА заявил, что не может подтвердить, что арбитр пропустит турнир, однако отметил, что организация не может влиять на иммиграционные процедуры страны, принимающей турнир.

В заявлении, сначала распространенном от его имени ФИФА, а затем на его странице в Facebook, Артан написал: "Несмотря на обстоятельства, я настроен позитивно и сосредоточен на предстоящих задачах в моей судейской карьере. Я хотел бы поблагодарить ФИФА и КАФ (руководящий орган африканского футбола — ред.) за всю их поддержку и обещаю поддерживать высокий уровень судейства, сосредоточившись на будущем. Я хочу поблагодарить футбольную семью за их сообщения и пожелать своим коллегам всяческих успехов во время Чемпионата мира, и я с нетерпением жду возможности снова присоединиться к ним в будущих соревнованиях".

В то же время Athletic напоминает, что в декабре 2025 года Дональд Трамп после скандала в Миннесоте заявил, что сомалийцы превратили Миннесоту в "ад".

"Сомалийцы должны убираться отсюда. Они разрушили нашу страну. А они только жалуются, жалуются и еще раз жалуются", — заявил тогда Трамп.

До этого президент США также заявлял, что в стране нет полиции, правительства и военных, а есть высокий уровень преступности.

"Все, что они делают, — это бегают и стреляют друг в друга. Это грязно, отвратительно, грязно. Это ужасное место", — сказал он.

По возвращении в Сомали Артана встретили как героя, поскольку болельщики приветствовали его прибытие и стремились сфотографироваться с арбитром.

Что будет с Артаном дальше

Несмотря на то, что Артан вряд ли будет судить матчи Чемпионата мира, он всё же окажется "на большой арене судейства". Сегодня, 11 июня, стало известно, что его назначили главным судьей на матч Суперкубка УЕФА, где победитель Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с победителем Лиги Европы "Астон Виллой".

Ранее "Фокус" сообщал , что арбитра Омара Артана, который должен был стать первым сомалийцем, судящим матч чемпионата мира, после прибытия в аэропорт Майами развернули и отправили обратно.

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