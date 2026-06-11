Арбітра з Сомалі не впустили до США на ЧС-2026 через "зв'язок із тероризмом": що відомо

Адміністрація Дональда Трампа повідомила, що арбітр ФІФА Омар Абдулкадір Артан не може в'їхати до США для роботи на Чемпіонаті світу нібито через "зв'язок з підозрюваними членами терористичних організацій".

Артан мав бути одним з 52 офіційних арбітрів, яких ФІФА обрала для обслуговування Чемпіонату світу. Він прибув до Маямі, аби почати підготовку до турніру, минулого тижня. Про це повідомило видання The Athletic.

Він мав акредитацію від ФІФА як офіційний учасник мундіалю, а також мав усі необхідні документи та "відповідну візу".

Водночас під час перетину кордону у нього виникли проблеми. У міжнародному аеропорту "Маямі" його допитували 11 годин, перш ніж затримали у камері попереднього ув'язнення. Після цього його відправили назад у Стамбул.

У Білому домі повідомили журналістам, що після перевірки було виявлено важливу інформацію, зокрема про можливий зв’язок арбітра із потенційними членами терористичних організацій, що позбавляло його права на в’їзд до Сполучених Штатів відповідно до Закону про імміграцію та громадянство".

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"Адміністрація президента Трампа не дозволить жодній загрозі безпеці потрапити до нашої країни — крапка", — йдеться у відповіді.

Водночас жодних деталей щодо того, із якою терористичною групою пов'язують арбітра, наразі невідомо.

У МЗС Сомалі заявили, що продовжуватимуть працювати з відповідними органами, аби з'ясувати деталі щодо цього питання.

Артан був визнаний найкращим арбітром Африки у 2025 році.

Керівник арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна сказав: "Обрані судді матчу є найкращими у світі. Вони були частиною ширшого пулу суддів, який був визначений та контролювався протягом останніх трьох років".

Речник ФІФА заявив, що не може підтвердити, що арбітр пропустить турнір, однак зазначили, що організація не може впливати на імміграційні процеси країни, що приймає турніри.

У заяві, спочатку поширеній від його імені ФІФА, а потім на його сторінці у Facebook, Артан написав: "Незважаючи на обставини, я перебуваю в позитивному настрої та зосереджений на наступних викликах у моїй суддівській кар'єрі. Я хотів би подякувати ФІФА та КАФ (керівному органу африканського футболу — ред.) за всю їхню підтримку та обіцяю підтримувати високий рівень суддівства, зосереджуючись на майбутньому. Я хочу подякувати футбольній родині за їхні повідомлення та побажати своїм колегам усіляких успіхів під час Чемпіонату світу, і я з нетерпінням чекаю можливості знову приєднатися до них у майбутніх змаганнях".

Водночас Athletic нагадує, що у грудні 2025 року Дональд Трамп після скандалу у Міннесоті заявив, що сомалійці перетворили Міннесоту на "пекло".

"Сомалійці повинні звідси забиратися. Вони зруйнували нашу країну. А вони лише скаржаться, скаржаться і ще раз скаржаться", — заявив тоді Трамп.

Перед цим президент США також заявляв, що у країні немає поліції, уряду та військових, а є багато злочинності.

"Усе, що вони роблять, це бігають і стріляють один в одного. Це брудно, огидно, брудно. Це жахливе місце", — сказав він.

Після повернення до Сомалі Артана зустріли як героя, оскільки вболівальники вітали його прибуття та прагнули сфотографуватися з рефері.

Що буде з Артаном далі

Попри те, що Артан навряд судитиме матчі Чемпіонату світу, він таки опиниться "на великій сцені суддівства". Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що його призначили головним суддею на матч Суперкубку УЄФА, де переможець Ліги Чемпіонів ПСЖ гратиме з переможцем Ліги Європи "Астон Віллою".

Раніше Фокус розповідав, що арбітра Омара Артана, який мав стати першим сомалійцем, що судитиме матч Чемпіонату світу, після прибуття до аеропорту Маямі розвернули назад.

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