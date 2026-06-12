Жозе Моурінью повернувся до мадридського "Реалу": вже відомо, ким підсилить склад португалець

Легендарний португальський тренер Жозе Моурінью вдруге в своїй кар'єрі очолив мадридський "Реал". Уперше 63-річний спеціаліст працював у королівському клубі у 2010-2013 роках.

Жозе Моурінью приєднається до мадридського "Реала" 13 липня, в день початку передсезонної підготовки. Про це повідомила пресслужба клуба.

Португалець уклав з мадридцями трирічний контракт до 30 червня 2029 року.

Останнім місцем роботи Моуріньо була лісабонська "Бенфіка". За розрив контракту португальця "Реал" заплатив 15 мільйонів євро.

Під час роботи у "Реалі" Моуріньо виграв Чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії. Водночас Ліга Чемпіонів не підкорилася Жозе.

За свою кар'єру він працював у "Челсі", "Реалі", "Інтері", МЮ, "Бенфіці", "Порту", "Тоттенгемі" та "Ромі"

Перші кроки Моуріньо вже визначені

Після повторного обрання на посаду президента "Реала" Флорентіно Перес готує одразу три трансфери. На правах вільних агентів до клубу приєднаються Ібраіма Конате з "Ліверпуля" та Бернарду Сілва з "Ман Сіті". Також було завершено підписання Дензела Думфріса з "Інтера" за 20 млн євро.

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Крім того Sky повідомив, що Жозе Моуріньо поспілкувався з захисником "Борусії" Дортмунд Ніко Шлоттербеком, який може перейти до "Реалу" за 50-60 млн євро.

Також Флорентіно Перес під час передвиборчої кампанії обіцяв зробити пропозицію щодо придбання зіркового гравця за 150 мільйонів євро. Однак пропозиція про трансфер Хуліана Альвареса з "Атлетіко" Мадрид була відхилена.

Раніше Фокус розповідав, що український голкіпер Андрій Лунін, який грає за іспанський "Реал Мадрид", брав участь в опитуванні клубу перед півфінальним матчем клубного чемпіонату світу-2025. Відповідаючи на запитання, він забув рідну мову.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа повідомила, що арбітр ФІФА Омар Абдулкадір Артан не може в'їхати до США для роботи на Чемпіонаті світу нібито через "зв'язок з підозрюваними членами терористичних організацій".