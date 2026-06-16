У него было менее 5 тысяч подписчиков: как игрок из Новой Зеландии стал в разы популярнее премьер-министра страны

Футболист сборной Новой Зеландии Тим Пейн был одним из наименее популярных игроков, участвующих в Чемпионате мира 2026 года. До начала турнира у него было менее 5 тысяч подписчиков в Instagram.

На это обратил внимание блогер Вален Скарсини из Аргентины, который решил, что нужно это изменить. И у него это получилось. Об этом пишет Tribuna.

У аргентинского блогера более 1,5 миллиона подписчиков в соцсетях, и он призвал всех присоединиться к продвижению — ставить лайки и комментировать посты, а также подписаться на Тима Пейна в Instagram.

И это сработало — на данный момент аудитория Пейна выросла более чем в 1000 раз, и теперь у него 5,8 миллиона подписчиков.

Аккаунт Тима Пейна Фото: Скриншот

В комментариях его сравнивают с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, а фанаты даже сочинили гимн игроку с помощью искусственного интеллекта.

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Сам игрок поблагодарил всех за поддержку, обратившись к болельщикам на английском и испанском языках.

Сейчас Тим Пейн — самый популярный игрок сборной Новой Зеландии. У него также в 20 раз больше подписчиков, чем у премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона.

Более того, по данным ресурса Influencer, Пейн входит в тройку лидеров среди жителей Новой Зеландии по количеству подписчиков. Он уступает лишь новозеландской певице Lorde и бойцу ММА Исраэлю Моболаджи Адесанье.

Интерес к Пейну проявили и другие

Компания Panini, выпускающая специальные карточки к Чемпионату мира, выпустила специальную карточку с Тимом Пейном. Редкие наклейки с Пейном сейчас продаются дороже, чем аналогичные карточки с изображением одних из главных звёзд мирового футбола — Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Красный стикер новозеландца выставлен по цене 45 долларов, тогда как аналогичный стикер Голанда стоит 40 долларов. Ещё большая разница наблюдается среди фиолетовых карточек: стикер Пейна оценен в 118 долларов против 99 долларов за карточку Мбаппе. А золотая версия новозеландца продается за 132 доллара, тогда как стикер французской звезды можно приобрести за 79 долларов.

Ранее "Фокус" сообщал , что 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продемонстрировал искренние эмоции после матча с Испанией, который удалось завершить со счётом 0:0. Возинья защитил ворота от всех атак испанцев, а затем расплакался от переполняющих его эмоций. Фото голкипера со слезами на глазах распространили СМИ, а тем временем количество его подписчиков в Instagram выросло в 100 раз и достигло 5–6 млн.

Кроме того, мы рассказывали, что защитник сборной Кабо-Верде, которая удивила всех, сыграв вничью со сборной Испании в первом матче чемпионата мира, Роберту Лопеш оказался в составе африканской сборной благодаря LinkedIn.