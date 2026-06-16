Мав менше 5 тисяч підписників: як гравець Нової Зеландії став у рази популярнішим за прем'єра країни

Футболіст збірної Нової Зеландії Тім Пейн був одним з найменш популярних гравців, що беруть участь у Чемпіонаті світу-2026 року. До початку турніру він мав менше 5 тисяч підписників у Instagram.

На це звернув увагу блогер Вален Скарсіні з Аргентини, який вирішив, що необхідно змінити це. І йому це вдалося. Про це пише Tribuna.

Аргентинський блогер має понад 1,5 мільйона підписників у соцмережах, і він закликав долучитися до розкрутки усіх — ставити лайки та коментувати пости, а також підписуватися на Тіма Пейна в Instagram.

І це спрацювало — станом на зараз аудиторія Пейна зросла більш як в 1000 разів і тепер він має 5,8 мільйонів підписників.

Акаунт Тіма Пейна Фото: Скриншот

У коментарях його порівнюють з Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі, а фанати навіть зробили гімн гравця, використовуючи штучний інтелект.

Сам гравець подякував усім за підтримку, звернувшись до фанатів англійською та іспанською.

Відео дня

Тепер Тім Пейн — найпопулярніший гравець збірної Нової Зеландії. Він також має у 20 разів більше підписників, ніж премʼєр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон.

Ба більше, за даними ресурсу Influencer, Пейн входить в топ-3 людей з Нової Зеландії за кількістю підписників. Він поступається лише новозеландській співачці Lorde та бійцю ММА Ісраелю Моболаджі Адесан'ї.

Інтерес до Пейна підхопили й інші

Panini, які випускають спеціальні картки до Чемпіонату світу, випустили спеціально картку з Тімом Пейном. Рідкісні стікери Пейна зараз продаються дорожче, ніж аналогічні картки одних із головних зірок світового футболу — Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе.

Червоний стікер новозеландця виставлений за 45 доларів, тоді як аналогічний стікер Голанда коштує 40 доларів. Ще більша різниця спостерігається серед фіолетових карток: стікер Пейна оцінений у 118 доларів проти 99 доларів за картку Мбаппе. А золота версія новозеландця продається за 132 долари, тоді як стікер французької зірки можна придбати за 79 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що 40-річний воротар команди Кабо-Верде Возінья показав щирі емоції після матчу з Іспанією, який вдалось звершити з рахунком 0:0. Возінья захистив ворота від усіх атак іспанців, а потім розплакався від надміру почуттів. Фото голкіпера зі сльозами на очах поширили медіа, а там часом кількість його підписників в Instagram зросла у 100 разів і досягла 5-6 млн.

Також ми розповідали, що захисник збірної Кабо-Верде, яка здивувала всіх, зігравши внічию проти збірної Іспанії у першй грі Чемпіонату світу, Роберту Лопеш опинився у складі африканської збірної завдяки LinkedIn.