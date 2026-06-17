"Динамо", "Полесье" и ЛНЗ узнали своих соперников в еврокубках

Украинские футбольные клубы узнали своих соперников в стартовых матчах квалификации к еврокубкам. Все участники еврокубков из Украины, кроме донецкого "Шахтера", будут вынуждены проходить квалификацию к групповому этапу, а "горняки" начнут с группового этапа.

Обладатель Кубка Украины, "Динамо" (Киев), начинает выступления в первом квалификационном раунде Лиги Европы, а "Полесье" и ЛНЗ — во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Киевское "Динамо" будет бороться за выход во второй раунд квалификации Лиги Европы с румынской "Университатя". Если же киевляне уступят румынскому клубу, то во втором раунде Лиги конференций их ждет матч с норвежским "Бранном". В свою очередь, победитель этой пары сыграет против греческого ПАОК за выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Житомирское "Полесье" во втором раунде сыграет с датским "Копенгагеном", а черкасский ЛНЗ, дебютирующий в еврокубках, встретится с бельгийским "Гентом". В случае поражения команды покинут еврокубки, в случае победы — пройдут в третий раунд. Правда, соперники по нему пока неизвестны.

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Матчи первого раунда Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 9 и 16 июля — тогда начнёт выступление киевское "Динамо". Второй квалификационный раунд пройдёт 23 и 30 июля: тогда выступят все три украинских клуба.

Где украинские клубы будут проводить матчи еврокубков

16 июня стало известно, что "Динамо" (Киев) будет проводить международные матчи на стадионе "Арена Люблин" в польском Люблине.

В сезоне 2024/25 именно здесь "динамовцы" принимали соперников в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, сыграв матчи против сербского "Партизана", шотландского "Рейнджерс" и австрийского "РБ Зальцбург". Также "Арена Люблин" была домашней ареной команды во время еврокубковой кампании сезона 2025/26, когда "Динамо" встречалось с мальтийским "Хамрун Спартанс", кипрским "Пафосом" в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, с израильским "Маккаби" Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, а также проводило матчи основного этапа Лиги конференций. Стадион вмещает 15 500 зрителей.

В свою очередь, житомирское "Полесье" будет проводить свои матчи в еврокубках на стадионе в Кошице (Словакия), вмещающем 12 555 зрителей.

А вот черкасский клуб ЛНЗ будет проводить матчи в Польше, на стадионе в Плоцке.

Когда "Шахтер" начнёт выступление в еврокубках

Донецкий "Шахтер" благодаря хорошему рейтингу УЕФА и завоеванному чемпионскому титулу смог напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

Первый тур начнётся 8–10 сентября, а последний из 8 туров состоится 27 января 2027 года. Жеребьёвка этапа лиги — именно так сейчас называется эта стадия еврокубков — состоится 27 августа 2026 года.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.

Напомним, что криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" установили рекорд украинского чемпионата, забив в сумме 11 голов. Победу в матче одержали гости из столицы — 6:5.