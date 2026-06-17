"Динамо", "Полісся" та ЛНЗ дізналися своїх суперників по єврокубках

Українські футбольні клуби дізналися своїх суперників у стартових матчах кваліфікації до єврокубків. Усі учасники єврокубків від України, крім донецького "Шахтаря", змушені будуть проходити кваліфікацію до групового етапу, "гірники" — почнуть з групового етапу.

Володар кубку України, "Динамо" Київ розпочинає свої виступи у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, "Полісся" ті ЛНЗ — з другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Про це йдеться на сайті УЄФА.

Київське "Динамо" боротиметься за вихід до другого раунду кваліфікації ЛЄ з румунською "Університатя". Якщо ж кияни поступляться румунському клубу, то на них у другому раунді Ліги Конференцій очікуватиме гра з норвезьким "Бранном". Натомість переможець пари гратиме проти грецького ПАОК за вихід до третього кваліфікаційного раунду ЛЄ.

Житомирське "Полісся" у другому раунді гратиме з данським "Копенгагеном", тоді як черкаський ЛНЗ, який дебютує в єврокубках, гратиме проти бельгійського "Генту". У разі програшу команди залишать єврокубки, у разі перемоги — пройдуть до третього раунду. Щоправда суперники по ньому наразі невідомі.

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Матчі першого раунду Ліги Європи та Ліги Конференцій пройдуть 9 та 16 липня — тоді стартує київське "Динамо". Другий кваліфікаційний раунд пройде 23 та 30 липня: тоді гратимуть усі три українські клуби.

Де українські клуби гратимуть матчі єврокубків

16 червня стало відомо, що міжнародні поєдинки "Динамо" Київ гратиме на стадіоні "Арена Люблін" у польському Любліні.

У сезоні 2024/25 саме тут динамівці приймали суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, зігравши матчі проти сербського "Партизана", шотландського "Рейнджерс" і австрійського "РБ Зальцбург". Також "Арена Люблін" була домашнім майданчиком команди під час єврокубкової кампанії сезону 2025/26, коли "Динамо" зустрічалося з мальтійським "Хамрун Спартанс", кіпрським "Пафосом" у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводило матчі основного етапу Ліги конференцій. Стадіон вміщує 15 500 глядачів.

Натомість житомирське "Полісся" гратиме свої єврокубкові матчі на арені в Кошице, Словаччина, яка вміщує 12 555 глядачів.

А от черкаський клуб ЛНЗ буде проводити в Польщі, на стадіоні в Плоцьку.

Коли стартує у єврокубках Шахтар

Донецький "Шахтар" завдяки хорошому рейтингу УЄФА та здобутому чемпіонству зміг напряму кваліфікуватися до групового етапу Ліги Чемпіонів.

Перший тур розпочнеться 8-10 вересня, а останній з 8 турів буде зіграно 27 січня 2027 року. Жеребкування етапу ліги — саме таку назву має ця стадія єврокубків зараз — відбудеться 27 серпня 2026 року.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, що криворізький "Кривбас" та київське "Динамо" встановили рекорд українського чемпіонату, забивши на двох 11 голів. Перемогу в матчі здобули гості зі столиці — 6:5.