Одолела олимпийскую чемпионку: украинка впервые завоевала "золото" чемпионата Европы по фехтованию на рапире

Рапиристка сборной Украины Ольга Сопит стала чемпионкой Европы по фехтованию на рапире. Это первая для Украины золотая медаль в этом виде спорта среди женщин.

Это вторая медаль Украины на чемпионате Европы-2026, пишет "Трибуна".

23-летняя Ольга Сопит заняла первое место в своей группе, одержав четыре победы в шести поединках на пути к плей-офф. Сами соревнования проходили во французском Антони.

В четвертьфинале она обыграла украинку Дарью Миронюк (12:11), а в полуфинале Ольга победила бронзовую медалистку предыдущего чемпионата Европы, 33-летнюю испанку Марию Марино (15:8).

В финале украинка встретилась с титулованной итальянкой, олимпийской чемпионкой Лондона-2012 Арианной Арриго.

В финале Сопит отыграла отставание от Эрриго в два удара, восстановив равенство при счете 7:7. Затем украинка сделала рывок из семи ударов подряд — до 13:7 — и завершила "золотой" поединок со счётом 15:8.

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Для самой Сопит это первая медаль на чемпионате Европы.

Напомним, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан впервые стала мамой.

Издание"Фокус" также сообщало о том, что украинки стали чемпионками Европы по стендовой стрельбе.