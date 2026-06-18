Перемогла олімпійську чемпіонку: українка вперше здобула "золото" Європи з фехтування на рапірі

Рапіристка збірної України Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування на рапірі. Це перше для України "золото" у цьому виді спорту серед жінок.

Це друга медаль України на чемпіонаті Європи-2026, пише "Трибуна".

23-річна Ольга Сопіт посіла перше місце свого пулу, здобувши чотири перемоги в шести сутичках на шляху до плейоф. Самі змагання відбувались у французькому Антоні.

У чвертьфіналі вона виграла в українки Дарії Миронюк (12:11), а у півфіналі Ольга здолала бронзову медалістку попереднього чемпіонату Європи 33-річну іспанку Марію Маріно (15:8).

У фіналі українка зустрілась з титулованою італійкою олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 Аріанною Арріго.

У фіналі Сопіт відіграла відставання від Ерріго у два уколи, відновивши паритет за рахунку 7:7. Тоді українка зробила ривок на сім уколів поспіль — до 13:7, та закрила "золоту" сутичку із рахунком 15:8.

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Для самої Сопіт це дебютна медаль на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою.

Фокус також писав про те, що українки стали чемпіонками Європи зі стендової стрільби.