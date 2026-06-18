Перемогла олімпійську чемпіонку: українка вперше здобула "золото" Європи з фехтування на рапірі
Рапіристка збірної України Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування на рапірі. Це перше для України "золото" у цьому виді спорту серед жінок.
Це друга медаль України на чемпіонаті Європи-2026, пише "Трибуна".
23-річна Ольга Сопіт посіла перше місце свого пулу, здобувши чотири перемоги в шести сутичках на шляху до плейоф. Самі змагання відбувались у французькому Антоні.
У чвертьфіналі вона виграла в українки Дарії Миронюк (12:11), а у півфіналі Ольга здолала бронзову медалістку попереднього чемпіонату Європи 33-річну іспанку Марію Маріно (15:8).
У фіналі українка зустрілась з титулованою італійкою олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 Аріанною Арріго.
У фіналі Сопіт відіграла відставання від Ерріго у два уколи, відновивши паритет за рахунку 7:7. Тоді українка зробила ривок на сім уколів поспіль — до 13:7, та закрила "золоту" сутичку із рахунком 15:8.
Для самої Сопіт це дебютна медаль на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою.
Фокус також писав про те, що українки стали чемпіонками Європи зі стендової стрільби.