Флойд Мейвезер-младший на грани краха: легенде бокса грозит до 20 лет тюрьмы

Легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший столкнулся с двумя уголовными обвинениями в Неваде из-за чека без покрытия, которым, по данным следствия, он оплатил часы Audemars Piguet стоимостью 200 тысяч долларов. В случае признания виновным Мейвезеру грозит тюрьма.

Об этом сообщило издание ESPN со ссылкой на судебные документы штата Невада.

Бывший чемпион мира был обвинен по статьям о краже имущества на сумму свыше 100 тысяч долларов и передаче чека с целью мошенничества на сумму от 1,2 тысячи долларов.

По данным ESPN, если суд признает Мейвезера виновным в мошенничестве, ему может грозить от одного до четырёх лет лишения свободы, штраф до 5 тысяч долларов и возмещение убытков. По обвинению в краже предусмотрено наказание от одного до 20 лет лишения свободы и штраф до 15 тысяч долларов. Таким образом, Мейвезеру грозит 20 лет по самой тяжкой из статей.

На судебное заседание 16 июня боксер не явился. Его интересы представлял адвокат. Юрист Марк Кук, представляющий ювелирный бутик Gold and Beyond из Лас-Вегаса, заявил, что его клиент долгое время пытался урегулировать ситуацию без суда.

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"Причина задержки заключалась в том, что мой клиент доверял Мейвезеру и пытался предоставить ему все возможности для исправления ситуации", — сказал Кук.

По его словам, впоследствии продавец перестал получать ответы и деньги за часы, которые находились у Мейвезера более года.

На фоне этих обвинений в мошенничестве боксер также фигурирует в других судебных спорах. В прошлом месяце он подал иск на 175 миллионов долларов против своих партнеров, обвинив их в мошенничестве, а также получил решение суда о выплате почти 1 миллиона долларов задолженности по алиментам. В марте Налоговая служба США предъявила ему требование на сумму 7,3 миллиона долларов из-за неуплаченных налогов.

Напомним, ранее Флойд Мейвезер оказался в центре нового судебного спора. Бывший чемпион мира подал иск против автодилера из Лас-Вегаса, утверждая, что переплатил сотни тысяч долларов за редкий Mercedes-Maybach G650 Landaulet.

Кроме того, Флойд Мейвезер оказался в центре конфликта во время пребывания в Лондоне. По сообщениям СМИ, на спортсмена напала группа людей из-за его публичной поддержки Израиля.