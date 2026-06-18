Флойд Мейвезер-молодший на межі краху: легенді боксу загрожує до 20 років в'язниці

Легендарний боксер Флойд Мейвезер-молодший зіткнувся з двома кримінальними обвинуваченнями в Неваді через чек без покриття, яким, за даними слідства, він оплатив годинник Audemars Piguet вартістю 200 тисяч доларів. У разі визнання винним мейвезеру загрожує в'язниця.

Про це повідомило видання ESPN із посиланням на судові документи штату Невада.

Колишній чемпіон світу отримав обвинувачення за статтями про крадіжку майна на суму понад 100 тисяч доларів і передачу чека з наміром шахрайства на суму від 1,2 тисячі доларів.

За даними ESPN, якщо суд визнає Мейвезера винним у шахрайстві, йому може загрожувати від одного до чотирьох років ув’язнення, штраф до 5 тисяч доларів і компенсація збитків. За обвинуваченням у крадіжці передбачене покарання від одного до 20 років позбавлення волі та штраф до 15 тисяч доларів. Таким чином, мейвезеру загрожує 20 років за найтяжчою зі статей.

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На судове засідання 16 червня боксер не з’явився. Його інтереси представляв адвокат. Юрист Марк Кук, який представляє ювелірний бутик Gold and Beyond із Лас-Вегаса, заявив, що його клієнт довго намагався врегулювати ситуацію без суду.

“Причина затримки полягала в тому, що мій клієнт довіряв Мейвезеру і намагався дати йому всі можливості виправити ситуацію”, — сказав Кук.

За його словами, згодом продавець перестав отримувати відповіді та гроші за годинник, який перебував у Мейвезера понад рік.

На тлі цих звинувачень у шахрайстві боксер також фігурує в інших юридичних спорах. Минулого місяця він подав позов на 175 мільйонів доларів проти своїх партнерів, звинувативши їх у шахрайстві, а також отримав рішення суду про виплату майже 1 мільйона доларів заборгованості з аліментів. У березні Податкова служба США подала проти нього вимогу на 7,3 мільйона доларів через несплачені податки.

Нагадаємо, раніше Флойд Мейвезер опинився в центрі нового судового спору. Колишній чемпіон світу подав позов проти автодилера з Лас-Вегаса, стверджуючи, що переплатив сотні тисяч доларів за рідкісний Mercedes-Maybach G650 Landaulet.

Також Флойд Мейвезер опинився в центрі конфлікту під час перебування в Лондоні. За повідомленнями ЗМІ, на спортсмена напала група людей через його публічну підтримку Ізраїлю.