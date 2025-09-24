Зірковий боксер судиться із дилером через переоцінений "Гелендваген" за $1,2 мільйона

Флойд Мейвезер подав до суду на дилера елітних автомобілів. Легендарний боксер стверджує, що переплатив за «Гелендваген» майже пів мільйона доларів.

Колишній боксер Флойд Мейвезер прагне повернути придбаний за $1,2 мільйона лімітований Mercedes-Maybach G650 Landaulet, оскільки вважає, що йому продали переоцінене авто. Оскільки дилер відмовляється забирати авто, зірковий ексчемпіон світу подав до суду. Про це пише сайт Carscoops.

Боксер вважає, що переплатив за Mercedes-Maybach G650 Landaulet

На початку липня колишній боксер Флойд Мейвезер придбав у дилера Vegas Auto Gallery з Лас-Вегасу цілу колекцію авто загальною вартістю понад 2 мільйони доларів:

Mercedes-Maybach G650 за 1,2 мільйона доларів;

Ferrari F8 Spider – $480 000;

McLaren Artura – $285 000;

Porsche 911 GT3 – $285 000.

Утім, невдовзі Флойд Мейвезер дізнався, що вартість авто завищена і вирішив їх повернути. Дилер погодився взяти суперкари, проте не бажає вертати гроші за найдорожчий "Гелендваген".

Ось чому колишній боксер звернувся до суду. Він стверджує, що отримав інформацію, яка вказує на те, що дилеру Mercedes-Maybach G650 обійшовся в 728 000 доларів. У той же час, в Vegas Auto Gallery повідомили Мейзеверу, що заплатили за "Гелендваген" $1,1 мільйона.

Представники дилера назвали судовий позов "смішним та мертвонародженим" і зазначили, що Флойд Мейвезер підписав договір купівлі-продажу, але досі не вніс усі кошти за позашляховик.

