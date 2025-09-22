ДТП на пів мільйона: дорогі суперкари згоріли вщент на автовозі (фото)

У США на рівному місці загорівся автовоз із недешевими суперкарами. Елітні автомобілі загальною вартістю понад $500 000 знищені й не підлягають відновленню.

Related video

Автовоз із суперкарами загорівся на трасі біля міста Чаттануґа, що в штаті Теннессі. Автомобілі мали взяти участь у щорічному автопробігу Crown Rally із Бостона до Аталанти. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Chevrolet Corvette Z06 — єдиний суперкар, який можна ідентифікувати Фото: carscoops.com

На автовозі транспортували п’ять суперкарів — два McLaren 720S, Audi R8, а також Chevrolet Corvette C8 та Z06. Загальна вартість цих авто на ринку зараз становить щонайменше пів мільйона доларів.

Важливо

Mercedes, Lexus і BMW: сотні дорогих авто чотири дні стояли затопленими на паркінгу (фото)

Вантажівка їхала по трасі, коли з її напівпричепа з суперкарами пішов дим – про це почав сигналізувати водій іншого авто. Автовоз зупинився на стоянці і його водій одразу викликав пожежників на місце ДТП.

Більшість авто повністю вигоріли Фото: carscoops.com

Утім, вогонь дуже швидко розповсюдився і хоча пожежники без проблем загасили пожежу, усі п’ять суперкарів згоріли та підлягають утилізації. Більшість автомобілів взагалі неможливо ідентифікувати по фото й лише один Chevrolet Corvette Z06 пізнається, оскільки він постраждав найменше.

Причини пожежі наразі встановлюються Фото: carscoops.com

Причини ДТП наразі встановлюються. Відомо, що пожежа почалася саме в напівпричепі і не пожежники не виключають, що загорітися міг саме один із суперкарів.

До речі, нещодавно в Києві після ДТП повністю згорів електромобіль Tesla.

Також Фокус писав, що лімітований спорткар Toyota розбили після покупки.