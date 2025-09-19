Mercedes, Lexus і BMW: сотні дорогих авто чотири дні стояли затопленими на паркінгу (фото)

Майже три сотні автомобілів стали жертвами аномальних злив у Японії. Машини затопило на підземному паркінгу і тепер вони підлягають утилізації.

Інцидент мав місце в японському місті Йоккаїті на півдні Японії. У ніч з 12 на 13 вересня через циклон там за годину випало 123 мм опадів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Воду з паркінга відкачували чотири дні

Підземний паркінг у центрі міста найбільше постраждав від зливи. Його заздалегідь захистили мішками з піском, проте вони не допомогли і вода почала заливати стоянку.

Перший поверх підземного паркінга висотою 3,5 м повністю затопило, а на другому рівень води сягнув 1,2 м. На той час на стоянці перебувало 274 автомобілі.

Відкачати воду одразу не вдалося і до ранку 17 вересня машини стояли затопленими. Тепер авто потопельників утилізують, адже вони не підлягають відновлення. Власники отримають компенсацію від страхових компаній.

Серед затоплених авто чимало дорогих преміальних моделей. На фото можна ідентифікувати BMW X6, Cadillac XT5, Volkswagen Touareg, Lexus NX, а також чимало Mercedes-Benz – тюнінгований седан S-Class, "Гелендваген", універсал CLA Shooting Brake. Жертвами стихії стали і знамениті спорткари Porsche 911 і Nissan GT-R.

