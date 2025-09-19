Mercedes, Lexus и BMW: сотни дорогих авто четыре дня стояли затопленными на паркинге (фото)

Почти три сотни автомобилей стали жертвами аномальных ливней в Японии. Машины затопило на подземном паркинге и теперь они подлежат утилизации.

Инцидент имел место в японском городе Йоккаити на юге Японии. В ночь с 12 на 13 сентября из-за циклона там за час выпало 123 мм осадков. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Воду из паркинга откачивали четыре дня

Подземный паркинг в центре города больше всего пострадал от ливня. Его заранее защитили мешками с песком, однако они не помогли и вода начала заливать стоянку.

Первый этаж подземного паркинга высотой 3,5 м полностью затопило, а на втором уровень воды достиг 1,2 м. В то время на стоянке находилось 274 автомобиля.

Откачать воду сразу не удалось и до утра 17 сентября машины стояли затопленными. Теперь авто утопленников утилизируют, ведь они не подлежат восстановлению. Владельцы получат компенсацию от страховых компаний.

Среди затопленных авто немало дорогих премиальных моделей. На фото можно идентифицировать BMW X6, Cadillac XT5, Volkswagen Touareg, Lexus NX, а также немало Mercedes-Benz — тюнингованный седан S-Class, "Гелендваген", универсал CLA Shooting Brake. Жертвами стихии стали и знаменитые спорткары Porsche 911 и Nissan GT-R.

