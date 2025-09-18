Мэр демонстративно пустил под пресс редкий 720-сильный внедорожник за $100 000 (видео)

Раритетный заряженный Dodge Durango SRT Hellcat на 720 сил намеренно раздавили прессом в США. Таким образом американские власти и полиция борются с уличными гонками.

Конфискованный Dodge Durango Hellcat стоимостью примерно 100 000 долларов уничтожили перед камерами СМИ в городе Луисвилл, что в штате Кентукки. Кнопку прессу нажал мэр города Крейг Гринберг. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В полиции объяснили, что подобный перфоманс является частью кампании по борьбе с нелегальными уличными гонщиками, которые нередко перекрывают дороги для стритрейсинга. Мэр Крейг Гринберг отметил, что подобные мероприятия представляют угрозу для жизни людей.

Именно в таких нелегальных гонках и участвовал конфискованный Dodge Durango SRT Hellcat. Таким образом городские власти и полиция решили продемонстрировать, какая судьба ждет автомобили стритрейсеров.

Заряженный Dodge Durango Hellcat — довольно редкая модель, поэтому у ряда журналистов возник вопрос, почему его не продали на благотворительном аукционе. В полиции объяснили, что на внедорожник установили немало деталей от краденых авто.

Dodge Durango Hellcat способен разогнаться до сотни за 3,5 с Фото: Stellantis

Dodge Durango SRT Hellcat — топовая заряженная версия модели с 6,2-литровым компрессорным V8 на 720 сил. Большой внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 290 км/ч.

