Хотел сэкономить $90: владелец Mazda решил сам заменить масло и "попал" на $4300 (фото)

Владелец Mazda CX-90 решил самостоятельно провести техобслуживание авто, чем вызвал серьезные повреждения. Ремонт кроссовера вышел недешевым.

Желание сэкономить на замене моторного масла привело к серьезному ремонту Mazda CX-90. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Курьезный случай имел место в Канаде. Владелец Mazda CX-90 не захотел платить 120 канадских долларов ($90) за замену масла на фирменной СТО, а решил сделать это сам. Для справки: цена Mazda CX-90 за океаном стартует с $33 600.

Для замены поддона картера в Mazda CX-90 необходимо снимать двигатель и КПП Фото: Reddit

Канадец поднял автомобиль на домкрате и случайно повредил поддон картера двигателя. Это обернулось серьезными затратами.

Дело в том, что замена картера двигателя в Mazda CX-90 сложнее, чем у большинства автомобилей из-за специфической конструкции. В кроссовере он является частью силового каркаса и через него проходит передняя ось, поэтому снять его отдельно невозможно.

Итак, пришлось демонтировать двигатель и коробку передач Mazda CX-90. Ремонт кроссовера занял более 12 часов и обошелся в 6000 канадских долларов ($4330), то есть оказался в 48 раз дороже замены моторного масла.

