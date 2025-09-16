Хотів зекономити $90: власник Mazda вирішив сам замінити оливу і "попав" на $4300 (фото)
Власник Mazda CX-90 вирішив самотужки провести техобслуговування авто, чим спричинив серйозні ушкодження. Ремонт кросовера вийшов недешевим.
Бажання зекономити на заміні моторної оливи призвело до серйозного ремонту Mazda CX-90. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Курйозний випадок мав місце в Канаді. Власник Mazda CX-90 не захотів платити 120 канадських доларів ($90) за заміну мастила на фірмовій СТО, а вирішив зробити це сам. Для довідки: ціна Mazda CX-90 за океаном стартує з $33 600.
Канадець підняв автомобіль на домкраті і випадково пошкодив піддон картера двигуна. Це обернулося серйозними витратами.
Річ у тім, що заміна картера двигуна в Mazda CX-90 складніша, аніж у більшості автомобілів через специфічну конструкцію. У кросовері він є частиною силового каркаса і через нього проходить передня вісь, тому зняти його окремо неможливо.
Отже, довелося демонтувати двигун та коробку передач Mazda CX-90. Ремонт кросовера зайняв понад 12 годин та обійшовся в 6000 канадських доларів ($4330), тобто виявився у 48 разів дорожчим за заміну моторної оливи.
