Хотів зекономити $90: власник Mazda вирішив сам замінити оливу і "попав" на $4300 (фото)

Власник Mazda CX-90 вирішив самотужки провести техобслуговування авто, чим спричинив серйозні ушкодження. Ремонт кросовера вийшов недешевим.

Бажання зекономити на заміні моторної оливи призвело до серйозного ремонту Mazda CX-90. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Курйозний випадок мав місце в Канаді. Власник Mazda CX-90 не захотів платити 120 канадських доларів ($90) за заміну мастила на фірмовій СТО, а вирішив зробити це сам. Для довідки: ціна Mazda CX-90 за океаном стартує з $33 600.

Для заміни піддону картера в Mazda CX-90 необхідно знімати двигун та КПП Фото: Reddit

Канадець підняв автомобіль на домкраті і випадково пошкодив піддон картера двигуна. Це обернулося серйозними витратами.

Річ у тім, що заміна картера двигуна в Mazda CX-90 складніша, аніж у більшості автомобілів через специфічну конструкцію. У кросовері він є частиною силового каркаса і через нього проходить передня вісь, тому зняти його окремо неможливо.

Отже, довелося демонтувати двигун та коробку передач Mazda CX-90. Ремонт кросовера зайняв понад 12 годин та обійшовся в 6000 канадських доларів ($4330), тобто виявився у 48 разів дорожчим за заміну моторної оливи.

