Мер демонстративно пустив під прес рідкісний 720-сильний позашляховик за $100 000 (відео)

Раритетний заряджений Dodge Durango SRT Hellcat на 720 сил навмисно роздавили пресом у США. Таким чином американська влада та поліція борються з вуличними гонками.

Конфіскований Dodge Durango Hellcat вартістю приблизно 100 000 доларів знищили перед камерами ЗМІ в місті Луїсвілл, що в штаті Кентуккі. Кнопку пресу натиснув мер міста Крейг Грінберг. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У поліції пояснили, що подібний перфоманс є частиною кампанії по боротьбі з нелегальними вуличними гонщиками, які нерідко перекривають дороги для стрітрейсінгу. Мер Крейг Грінберг зазначив, що подібні заходи становлять загрозу для життя людей.

Саме у таких нелегальних перегонах і брав участь конфіскований Dodge Durango SRT Hellcat. У такий спосіб міська влада та поліція вирішили продемонструвати, яка доля чекає на автомобілі стрітрейсерів.

Заряджений Dodge Durango Hellcat – доволі рідкісна модель, тому в низки журналістів виникло питання, чому його не продали на благодійному аукціоні. У поліції пояснили, що на позашляховик встановили чимало деталей від крадених авто.

Dodge Durango Hellcat здатен розігнатися до сотні за 3,5 с Фото: Stellantis

Dodge Durango SRT Hellcat – топова заряджена версія моделі з 6,2-літровим компресорним V8 на 720 сил. Великий позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 290 км/год.

