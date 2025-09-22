ДТП на полмиллиона: дорогие суперкары сгорели дотла на автовозе (фото)

В США на ровном месте загорелся автовоз с недешевыми суперкарами. Элитные автомобили общей стоимостью более $500 000 уничтожены и не подлежат восстановлению.

Автовоз с суперкарами загорелся на трассе возле города Чаттануга, что в штате Теннесси. Автомобили должны были принять участие в ежегодном автопробеге Crown Rally из Бостона в Аталанту. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Chevrolet Corvette Z06 — единственный суперкар, который можно идентифицировать Фото: carscoops.com

На автовозе транспортировали пять суперкаров — два McLaren 720S, Audi R8, а также Chevrolet Corvette C8 и Z06. Общая стоимость этих авто на рынке сейчас составляет не менее полумиллиона долларов.

Грузовик ехал по трассе, когда из его полуприцепа с суперкарами пошел дым — об этом начал сигнализировать водитель другого авто. Автовоз остановился на стоянке и его водитель сразу вызвал пожарных на место ДТП.

Большинство авто полностью выгорели Фото: carscoops.com

Впрочем, огонь очень быстро распространился и хотя пожарные без проблем потушили пожар, все пять суперкаров сгорели и подлежат утилизации. Большинство автомобилей вообще невозможно идентифицировать по фото и только один Chevrolet Corvette Z06 опознается, поскольку он пострадал меньше всего.

Причины пожара в настоящее время устанавливаются Фото: carscoops.com

Причины ДТП сейчас устанавливаются. Известно, что пожар начался именно в полуприцепе и не пожарные не исключают, что загореться мог именно один из суперкаров.

