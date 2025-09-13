Новейший лимитированный спорткар Toyota за $70 000 разбили после покупки (фото)

Новая Toyota Supra MKV Final Edition совсем недавно вышла на рынок, а одно из авто уже успели разбить. Лимитированный спорткар попал в ДТП в США.

Купе Toyota Supra MKV Final Edition разбили в Техасе. Сейчас "биток" продают на американском аукционе IAA Inc.

Обстоятельства ДТП не раскрывают, однако известно, что спорткар Toyota Supra Final Edition перевернулся и получил существенные повреждения. Особенно пострадала правая часть кузова. Кроме того, выбито заднее стекло, а в салоне сработали подушки безопасности.

Toyota Supra получила существенные повреждения Фото: IAA

Ремонт Toyota Supra будет недешевым, но он вполне возможен. Тем более двигатель заводится, хотя и поврежден.

Купе Toyota Supra MKV Final Edition — лимитированная прощальная версия модели нынешнего поколения. Новым такой спорткар стоил почти 70 тыс. долларов.

Toyota Supra MKV Final Edition стоит почти 70 000 долларов Фото: IAA

От стандартной модели новая Toyota Supra MKV Final Edition отличается обвесом, 19-дюймовыми дисками и большим задним спойлером. В отделке салона использовали алькантару.

Спорткар оснащен стандартной 3,0-литровой турбошестерней на 382 л.с. Его рулевое управление и подвеска перенастроены, также установлены улучшенные тормоза.

В салоне сработали подушки безопасности Фото: IAA

Стоит отметить, что существует и более экстремальное купе Toyota Supra A90 Final Edition с 435-сильным двигателем и большим антикрылом. Таких авто выпустили всего 300 и они стоят 142 800 евро.

