Новітній лімітований спорткар Toyota за $70 000 розбили після покупки (фото)

Нова Toyota Supra MKV Final Edition зовсім недавно вийшла на ринок, а одне з авто вже встигли розбити. Лімітований спорткар потрапив у ДТП в США.

Related video

Купе Toyota Supra MKV Final Edition розбили в Техасі. Зараз "биток" продають на американському аукціоні IAA Inc.

Обставини ДТП не розкривають, проте відомо, що спорткар Toyota Supra Final Edition перевернувся та зазнав суттєвих ушкоджень. Особливо постраждала права частина кузова. Крім того, вибите заднє скло, а в салоні спрацювали подушки безпеки.

Toyota Supra отримала суттєві ушкодження Фото: IAA

Ремонт Toyota Supra буде недешевим, але він цілком можливий. Тим більше двигун заводиться, хоча і пошкоджений.

Купе Toyota Supra MKV Final Edition – лімітована прощальна версія моделі нинішнього покоління. Новим такий спорткар коштував майже 70 тис. доларів.

Toyota Supra MKV Final Edition коштує майже 70 000 доларів Фото: IAA

Від стандартної моделі нова Toyota Supra MKV Final Edition відрізняється обвісом, 19-дюймовими дисками та більшим заднім спойлером. В оздобленні салону використали алькантару.

Важливо

У Києві після ДТП ущент згорів електромобіль Tesla (відео)

Спорткар оснащений стандартною 3,0-літровою турбошісткою на 382 к. с. Його кермове управління та підвіска переналаштовані, також встановлені покращені гальма.

У салоні спрацювали подушки безпеки Фото: IAA

Варто відзначити, що існує й екстремальніше купе Toyota Supra A90 Final Edition із 435-сильним двигуном та великим антикрилом. Таких авто випустили лише 300 і вони коштують 142 800 євро.

Раніше Фокус писав про найбільший електромобіль Toyota, який кине виклик Tesla Model S.

Також ми розповідали про нову Toyota Corolla 2026.