Звездный боксер судится с дилером из-за переоцененного "Гелендвагена" за $1,2 миллиона

Флойд Мейвезер подал в суд на дилера элитных автомобилей. Легендарный боксер утверждает, что переплатил за "Гелендваген" почти полмиллиона долларов.

Бывший боксер Флойд Мейвезер стремится вернуть приобретенный за $1,2 миллиона лимитированный Mercedes-Maybach G650 Landaulet, поскольку считает, что ему продали переоцененное авто. Поскольку дилер отказывается забирать авто, звездный экс-чемпион мира подал в суд. Об этом пишет сайт Carscoops.

Боксер считает, что переплатил за Mercedes-Maybach G650 Landaulet

В начале июля бывший боксер Флойд Мейвезер приобрел у дилера Vegas Auto Gallery из Лас-Вегаса целую коллекцию авто общей стоимостью более 2 миллионов долларов:

Mercedes-Maybach G650 за 1,2 миллиона долларов;

Ferrari F8 Spider — $480 000;

McLaren Artura — $285 000;

Porsche 911 GT3 — $285 000.

Впрочем, вскоре Флойд Мейвезер узнал, что стоимость авто завышена и решил их вернуть. Дилер согласился взять суперкары, однако не желает возвращать деньги за самый дорогой "Гелендваген".

Вот почему бывший боксер обратился в суд. Он утверждает, что получил информацию, которая указывает на то, что дилеру Mercedes-Maybach G650 обошелся в 728 000 долларов. В то же время, в Vegas Auto Gallery сообщили Мейзеверу, что заплатили за "Гелендваген" $1,1 миллиона.

Представители дилера назвали судебный иск "смешным и мертворожденным" и отметили, что Флойд Мейвезер подписал договор купли-продажи, но до сих пор не внес все средства за внедорожник.

