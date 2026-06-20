Украинский гонщик Формулы-4 Бондарев едва не поднялся на подиум: что помешало ему на последнем круге

Украинский пилот академии команды "Williams Racing" Формулы-1 Александр Бондарев был близок к тому, чтобы занять место на подиуме в первой гонке Формулы-4 на этапе в Монце. Однако на последнем круге из-за ошибки соперника Александр сошел с дистанции.

Бондарев выступает за итальянскую команду "Prema Racing". Гонка в Украине транслировалась на канале "DeTalks" в YouTube.

Украинец стартовал с четвертой позиции и удерживал её на протяжении всей гонки. В конце на трассу выехал автомобиль безопасности, который собрал весь пелотон. После рестарта Бондарев попытался обойти Энди Косани, который шел на третьем месте.

После того как обогнать француза на прямой не удалось, Бондарев входил в поворот по внешней траектории.

Когда француз допустил ошибку, не удержал болид и развернулся в повороте, он увлек за собой и Косани. Из-за этого украинец был вынужден сойти с дистанции.

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Первая гонка для пилота Prema завершилась досрочно.

Следующая гонка с участием Бондарева состоится вечером 20 июня в 18:30 по киевскому времени.

Александр Бондарев — что известно

Александр Бондарев начал профессионально заниматься картингом ещё в возрасте 5 лет. Его увлечение гонками началось с мультфильма "Тачки". В 7 лет он стал самым молодым чемпионом Украины по картингу.

В 8 лет Александр поднимался на подиумы этапов чемпионатов Испании и Португалии, а в 9 — стал победителем Кубка Центральной и Восточной Европы CEE Rotax Max Challenge.

В августе 2023 года Александр подписал контракт с итальянской автогоночной командой Prema Racing. В сентябре того же года Бондарев присоединился к профессиональной гоночной академии Williams Racing.

Став участником юниорской программы, Александр получит больше возможностей для развития. Ему будет оказана полная поддержка, он будет тренироваться под руководством легендарных тренеров и получать от них профессиональные рекомендации.

В феврале 2026 года Бондарев выиграл дебютный сезон Серии ОАЭ4, которая пришла на смену Чемпионату Формулы-4 Ближнего Востока и не имеет сертификации FIA. Серия проводится в соответствии с регламентом Формулы-4 FIA, а её организаторами и промоутерами выступают Организация автоспорта Эмиратов (EMSO) и компания Top Speed.

Ранее "Фокус" сообщал, что в августе украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев одержал первую в своей карьере победу в гонках Формулы-4, триумфировав на этапе в Имоле.

Напомним, что из-за войны на Ближнем Востоке были отменены два этапа "Формулы-1" — в Бахрейне и Саудовской Аравии.