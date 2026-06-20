Український пілот Формули-4 Бондарев майже завоював подіум: що завадило на останньому колі

Український пілот академії команди Формули-1 "Williams Racing" Олександр Бондарев був близький до завоювання подіуму у першій гонці Формули-4 на етапі в Монці. Однак на останньому колі через помилку суперника, Олександр зійшов.

Бондарєв виступає за італійську команду "Prema Racing". Гонка в Україні транслювалася на каналі "DeTalks" у YouTube.

Українець стартував на четвертій позиції, і тримався там впродовж усієї гонки. Наприкінці на трасу виїхав автомобіль безпеки, який зібрав увесь пелетон. Після рестарту Бондарєв спробував обійти Енді Косані, який йшов на третьому місці.

Після того, як обійти француза не вдалося на прямій, Бондарев проходив поворот на зовнішній траєкторії.

Коли француз припустився помилки, не втримав болід та розвернувся у повороті, він захопив із собою і Косані. Через це українець повинен був зійти з гонки.

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Пперша гонка для пілота Prema завершилася достроково.

Наступна гонка за участі Бондарева відбудеться ввечері 20 червня о 18:30 за київським часом.

Олександр Бондарев — що відомо

Олександр Бондарев професійно займатися картингом почав ще у віці 5 років. Його захоплення перегонами почалося з мультика "Тачки". У 7 років він став наймолодшим Чемпіоном України з картингу.

У 8 років Олександр підіймався на подіуми етапів Чемпіонатів Іспанії та Португалії, у 9 — став Переможцем Кубку Центральної та Східної Європи CEE Rotax Max Challenge.

У серпні 2023 року Олександр підписав контракт з автогоночною італійською командою Prema Racing. У вересні того ж року Бондарев приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing.

Ставши частиною юніорської програми, Олександр отримає більше перспектив для розвитку. Він матиме повну підтримку, навчатиметься в легендарних тренерів й отримуватиме від них професійні настанови.

У лютому 2026 року Бондарев виграв дебютний сезон Серії ОАЕ4, що прийшла на заміну Чемпіонату Формули-4 Близького Сходу та не має сертифікації FIA. Серія регулюється відповідно до регламенту Формули-4 FIA, а її організаторами та промоутерами виступають Організація автоспорту Еміратів (EMSO) та компанія Top Speed.

Раніше Фокус розповідав, що у серпні український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев здобув дебютну перемогу у кар'єрі в перегонах Формули-4, тріумфувавши на етапі в Імолі.

Нагадаємо, що через війну на Близькому Сході було скасовано два етапи Формули-1 — у Бахрейні та Саудівській Аравії.